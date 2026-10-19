Catamarca: denunció que le robaron la tarjeta de crédito y le hicieron compras millonarias

Una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial Nº 3 puso en marcha una investigación por la presunta sustracción de una tarjeta de crédito y la posterior realización de compras de gran valor.

Según lo manifestado por un hombre mayor de edad ante las autoridades, personas que no fueron identificadas en la información suministrada le habrían sustraído la tarjeta para luego efectuar operaciones comerciales por montos elevados.

A partir de esta presentación judicial, se desarrollaron distintas tareas investigativas destinadas a avanzar en el esclarecimiento del hecho denunciado. Las actuaciones permitieron concretar un procedimiento en una playa de estacionamiento ubicada sobre la calle Salta.

El procedimiento en una playa de estacionamiento

Tras una ardua tarea investigativa, efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, en conjunto con sumariantes de la Unidad Judicial Nº 3, materializaron un registro domiciliario en el lugar.

El operativo se llevó adelante bajo las directivas de la Fiscalía Penal Juvenil, organismo que impartió las directivas correspondientes para la intervención del personal policial y judicial.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una motocicleta que estaría vinculada con el hecho que se investiga. Se trata de una Honda Navi 110 cc., de color blanco, cuya relación con la denuncia motivó su incautación en el marco de las actuaciones en curso.

La motocicleta quedó a disposición de la Justicia

Una vez concretado el secuestro, el rodado quedó a disposición de la Justicia interviniente, en el contexto de la investigación destinada a esclarecer las circunstancias relacionadas con la presunta sustracción de la tarjeta de crédito y las compras de gran valor denunciadas.