El eclipse lunar que cierra agosto: cuándo, dónde y cómo ver la "Luna de Sangre"

Agosto puede definirse firmemente como el mes de los eclipses. Mientras que el espectacular eclipse solar del 12 de agosto ya ha quedado atrás, el calendario astronómico reserva un evento final de gran trascendencia: un eclipse lunar que captará la atención de científicos, entusiastas y curiosos en diversos puntos del planeta.

Durante la noche del 27 al 28 de agosto de 2026, un eclipse lunar parcial transformará por completo la apariencia de la Luna. Este espectáculo astronómico único podrá ser disfrutado por millones de personas distribuidas en los continentes de América, Europa, África y parte de Medio Oriente.

El fenómeno astronómico se produce cuando la Tierra, el Sol y la Luna se alinearán de tal forma que la sombra terrestre cubrirá casi por completo la superficie lunar. Popularmente conocido como "Luna de Sangre" debido al característico color rojizo que adquiere el satélite, este evento se destaca además porque será visible sin equipos especiales, democratizando el acceso a su contemplación visual.

De acuerdo con los rigurosos análisis de agencias espaciales como la NASA, el eclipse alcanzará una magnitud umbral de 0.93. Esto significa con precisión técnica que aproximadamente el 93% del diámetro de la Luna quedará sumergido en la zona más oscura de la sombra terrestre.

En Buenos Aires, el porcentaje de cobertura lunar alcanzará el 94%. Una cobertura tan profunda suele asociarse de manera directa a los eclipses totales, a pesar de que en esta ocasión específica la Luna no quedará completamente sumergida en la umbra.

Fases, Dinámica y Cronología Visual

La fase más visible del fenómeno se extenderá durante tres horas y 18 minutos, constituyendo un margen temporal más que suficiente para que quienes se encuentren en toda América puedan observar el evento en riguroso detalle. A medida que la sombra avance por su superficie, la Luna irá modificando su aspecto de forma progresiva.

En el inicio de su evolución visual, el satélite adquirirá primero una tonalidad cobriza, para luego alcanzar en su punto máximo un rojo intenso, tonalidad característica que da origen al popular apodo de "Luna de Sangre".

El proceso completo del fenómeno sigue una secuencia bien definida:

Fase penumbral inicial: La Luna entra de forma lenta en la sombra externa de la Tierra. Este cambio inicial se caracteriza por ser sutil y resulta difícil de distinguir a simple vista.

Fase parcial: Se vuelve plenamente evidente a medida que la umbra terrestre avanza de forma ineludible sobre el disco lunar.

Cronología y Horarios Internacionales

Este eclipse lunar parcial se presenta como un acontecimiento especialmente favorable para los países de América, debido a que el máximo del fenómeno coincidirá plenamente con la noche completa, abarcando desde el norte hasta el sur del continente americano.

Los registros horarios oficiales indican las siguientes marcas de referencia:

Argentina: El máximo del eclipse se alcanzará a la 1:14 a.m. del 28 de agosto. En el caso específico de Buenos Aires, la penumbra comenzará a las 22:23 hs del 27 de agosto, el máximo se situará a la 1:12 de la madrugada y la fase parcial concluirá oficialmente a las 2:50.

México: El mejor momento de observación se registrará a las 22:14 del 27 de agosto, mientras que su secuencia completa irá desde las 19:23 hasta la 1:01 de la madrugada del 28 de agosto.

Colombia y Perú: El fenómeno podrá apreciarse de manera óptima a las 23:14 del 27 de agosto.

Europa: La franja horaria se presenta como la menos favorable, haciendo que el eclipse se observe cerca del amanecer, lo que reducirá tanto el tiempo de visibilidad como la altura de la Luna sobre el horizonte. A pesar de ello, aún será posible apreciarlo puntualmente en lugares como España a las 6:14 a.m. y Londres a las 5:12 a.m.