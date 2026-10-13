El Papa fue operado "con éxito" de un nódulo pulmonar y permanece en recuperación

El Papa León XIV, de 71 años, fue operado "con éxito" este martes de un nódulo localizado en uno de sus pulmones y permanece en recuperación en su habitación del Policlínico Gemelli de Roma. La intervención concluyó en el plazo y de la forma previstos, según informó oficialmente la Santa Sede, que también anunció que próximamente se brindarán nuevos detalles sobre la evolución del estado de salud del Sumo Pontífice.

La confirmación fue difundida por la Sala de Prensa del Vaticano a través de su canal oficial de Telegram, donde se comunicó que la operación para extirpar el nódulo pulmonar concluyó satisfactoriamente. En el mismo mensaje, se precisó que el Santo Padre había regresado a su habitación después de la intervención.

"La intervención ha concluido con éxito, en el plazo y de la forma previstos", señaló el comunicado difundido este martes. A continuación, la Sala de Prensa agregó: "El Santo Padre ha regresado a su habitación", y anticipó que "se facilitará más información en breve".

El anuncio llevó tranquilidad respecto del resultado inmediato de la cirugía, mientras se aguardan precisiones sobre la recuperación del pontífice. Por el momento, la información oficial se concentra en el desarrollo satisfactorio de la operación y en su regreso a la habitación del centro médico romano.

🔴 #AHORA | "La intervención ha concluido con éxito, en el plazo y de la forma previstos, y el Santo Padre ha regresado a su habitación. Próximamente se facilitará más información". @HolySeePress #OremosPorLeónXIV — Vatican News (@vaticannews_es) October 13, 2026

La cirugía

León XIV había anunciado el domingo, después del rezo del Ángelus, que sería sometido a una cirugía para extirpar un nódulo en uno de sus pulmones. Según explicó el propio Papa, la formación había sido detectada en una fase muy temprana y se encontraba bien localizada, dos características mencionadas al comunicar la necesidad de la intervención.

Fuentes del Vaticano habían indicado el lunes que el nódulo fue identificado durante una revisión médica de rutina. De acuerdo con esa información, el hallazgo se produjo en el marco de los controles habituales a los que fue sometido el pontífice y motivó la decisión de avanzar con el procedimiento quirúrgico.

La operación se llevó a cabo este martes, luego de que el Santo Padre ingresara al centro médico al mediodía. Su llegada al Policlínico Gemelli marcó el comienzo de una jornada de expectativa para los fieles que siguieron de cerca las novedades sobre su salud.

La intervención tuvo como objetivo extirpar el nódulo pulmonar localizado. Tras la cirugía, la Santa Sede comunicó que el procedimiento había finalizado de acuerdo con lo previsto y que el Papa había regresado a su habitación, sin que el comunicado inicial incorporara otros detalles clínicos.

El equipo médico

La intervención quirúrgica se realizó en el Hospital Gemelli de Roma y estuvo a cargo de un equipo médico dirigido por Stefano Margaritora, cirujano torácico experto con miles de intervenciones de estas características. El procedimiento se desarrolló en el Policlínico Gemelli, establecimiento al que León XIV había arribado durante la mañana de este martes. Allí se llevó adelante la operación destinada a extirpar el nódulo pulmonar, cuyo resultado fue confirmado posteriormente por los canales oficiales del Vaticano.

La Santa Sede destacó que la cirugía concluyó dentro del tiempo y de la forma previstos. Esa comunicación constituyó la primera confirmación oficial posterior a la intervención y estuvo acompañada por la información de que el pontífice había regresado a su habitación.

Mientras se aguardan nuevas precisiones médicas, el Vaticano mantiene la expectativa de ampliar la información sobre la evolución del Papa en las próximas horas. Hasta el momento, los datos comunicados oficialmente se refieren al resultado satisfactorio de la intervención y al regreso del Santo Padre a su habitación.

Una semana de posoperatorio

Fuentes del Vaticano anticiparon que el período posoperatorio durará una semana. La previsión se conoció el lunes, antes de que León XIV ingresara al hospital para someterse a la cirugía. Este plazo constituye uno de los principales datos conocidos sobre la etapa posterior a la intervención. No obstante, la Santa Sede indicó que próximamente facilitará más información, por lo que se esperan nuevas comunicaciones que permitan conocer la evolución del estado de salud del pontífice durante su recuperación.

La operación se produjo después de que el propio León XIV anunciara públicamente que debía someterse al procedimiento. La detección temprana del nódulo y su localización fueron los elementos que el Papa había mencionado al explicar la situación el domingo, tras el rezo del Ángelus.

En paralelo, fuentes de la Iglesia ratificaron la visita del pontífice a Sudamérica. La confirmación mantiene vigente esa previsión mientras comienza el período de recuperación posterior a la cirugía, aunque la información difundida no especificó modificaciones en el cronograma ni brindó detalles adicionales sobre las condiciones en las que se desarrollará el viaje.

Una cadena de oración

La llegada de León XIV al Hospital Gemelli estuvo acompañada por muestras de apoyo y mensajes de aliento de parte de los fieles. Desde temprano, numerosas personas aguardaron en el recinto médico con atención y paciencia, a la espera de noticias sobre la intervención a la que sería sometido el Santo Padre.

Mientras se desarrollaba la jornada, cientos de fieles comenzaron una cadena de oración en la capilla del hospital. La iniciativa fue liderada por el cardenal vicario Baldassare Reina, en un gesto de acompañamiento espiritual ante la operación del pontífice. Entre quienes se hicieron presentes se encontraba el presbítero Angelo Manda, quien destacó la importancia de la oración colectiva y expresó su confianza en una pronta recuperación de León XIV.

«Estamos aquí para traerle nuestra oración así él se recuperará y retomará su misión como anunciador del Evangelio, del testimonio de Cristo. Debemos orar todos por el Papa, por su salud», manifestó el sacerdote.

Sus palabras reflejaron el propósito de los fieles reunidos en el hospital: acompañar al pontífice durante la intervención y pedir por su recuperación, con la expectativa de que pueda retomar su misión religiosa.

La cadena de oración se desarrolló mientras se aguardaba el resultado de la cirugía y la difusión de información oficial sobre su estado. Tras conocerse que la intervención había concluido con éxito y que el Papa había regresado a su habitación, la atención quedó centrada en el período posoperatorio.