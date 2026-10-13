El Papa ingresó al Gemelli para la cirugía del nodulo pulmonar

El Papa León XIV ingresó este martes 13 de octubre al Policlínico Gemelli de Roma, donde será sometido a una operación para extirpar un nódulo circunscrito en el pulmón. El calendario de la hospitalización fue informado por Matteo Bruni, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, quien respondió a las preguntas de numerosos periodistas sobre el estado de salud del Pontífice.

La intervención había sido anunciada por el propio León XIV durante la oración del Ángelus del domingo. Según explicó entonces, el nódulo fue descubierto en una fase muy temprana durante unos recientes exámenes médicos. El Vaticano precisó que se trató de revisiones de rutina y que el hallazgo no se produjo a raíz de síntomas.

La noticia sorprendió a los fieles congregados en la plaza de San Pedro y a los católicos de todo el mundo. Desde el anuncio, el Pontífice comenzó a recibir mensajes de apoyo procedentes de Iglesias y autoridades políticas de los cinco continentes. La Santa Sede mantiene la previsión de que la estancia hospitalaria posterior a la operación se prolongue durante aproximadamente una semana. El ingreso de León XIV se producirá en el centro médico que recibe a los papas desde el pontificado de Juan Pablo II, en la década de 1980.

El procedimiento representa la primera alerta de salud conocida del Papa estadounidense desde su elección al frente de la Iglesia católica, el 8 de mayo de 2025. A sus 71 años, el Pontífice deberá interrumpir temporalmente parte de sus actividades mientras se somete a la intervención y atraviesa el período de recuperación.

Así llegó León XIV al hospital Gemelli. Se terminará de realizar los chequeos antes de someterse a la intervención quirúrgica, que será hará esta tarde. Fuentes del Vaticano anticiparon que el posoperatorio durará una semana y ratificaron su visita a Sudamérica. https://t.co/laLFaPNq9R — TN - Todo Noticias (@todonoticias) October 13, 2026

La agenda papal tendrá cambios

Pese a la intervención prevista, León XIV mantuvo durante la mañana de este martes todas las audiencias que ya estaban programadas. Sin embargo, no participará en las sesiones de la tarde del encuentro que se desarrolla en la Sala Pablo VI sobre Amoris laetitia, a diez años de la publicación de ese documento.

La operación y la posterior estancia hospitalaria obligaron a modificar algunos aspectos de la organización de la reunión. Así lo explicó el padre Giacomo Costa, responsable de la metodología del encuentro y consultor de la Secretaría General del Sínodo, durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa de la Santa Sede.

Costa señaló que la situación implica "algunos cambios también en la forma de concebir el desarrollo de nuestro encuentro", en referencia a las actividades previstas y a la participación del Papa. Uno de los cambios más importantes afecta a la misa programada para el miércoles 14 de octubre en la plaza de San Pedro. La celebración estaba prevista con todos los participantes del evento, entre ellos jefes de las Iglesias orientales, presidentes de las Conferencias Episcopales, parejas y expertos.

Debido a la hospitalización, León XIV ya no presidirá la misa. El propio Pontífice decidió encomendar la celebración al cardenal Luis Antonio Tagle, recientemente elegido decano del Colegio Cardenalicio. Durante la ceremonia, las oraciones estarán dirigidas especialmente a la recuperación del Papa y a las familias. «En la misa rezaremos de manera especial por la salud del Santo Padre, además de por las familias», afirmó Costa.

El informe final quedará pendiente de la opinión del Papa

La hospitalización también modificará el calendario previsto para la elaboración y publicación del Informe de Síntesis que debía redactarse al finalizar la cumbre. Según explicó el jesuita Giacomo Costa, León XIV había expresado su deseo de escuchar las conclusiones de los participantes y aportar su propia opinión. Por ese motivo, el Pontífice pidió que el documento no se publique al término del encuentro, como estaba previsto inicialmente.

La decisión permitirá que el Papa reciba el informe una vez que pueda revisarlo personalmente. Costa señaló que León XIV quiere escuchar las conclusiones y expresar su parecer, por lo que se reservó la posibilidad de examinar los materiales después de salir del hospital.

"Una vez que salga del hospital, revisar también los materiales y poder expresar su opinión", explicó el responsable de la metodología del encuentro al describir la decisión del Pontífice. Costa valoró especialmente la intención de León XIV de mantener su participación en el proceso, aun cuando no pueda estar presente en todas las actividades previstas. «Creo —observó— que es hermoso este deseo suyo de escuchar, de no dejar que el encuentro pase sin más, de tener la posibilidad de decir algo para contribuir al compromiso de toda la Iglesia».

Por lo tanto, la modificación no se limita a reemplazar al Papa en la celebración religiosa del miércoles. También afecta al cierre documental de la reunión, ya que el informe deberá quedar a disposición del Pontífice para su lectura y consideración posterior.

Se cancelaron las audiencias hasta el 20 de octubre

La Prefectura de la Casa Pontificia informó que, debido al ingreso hospitalario, se cancelan todas las audiencias hasta el martes 20 de octubre. La medida reorganiza la agenda del Papa durante el período en el que se espera que permanezca internado y comience su recuperación.

La previsión oficial de una estancia hospitalaria de aproximadamente una semana coincide con el período de suspensión de las audiencias. No obstante, la información difundida por la Santa Sede establece esa duración como una estimación.

La intervención se produce, además, a menos de un mes de un viaje internacional muy esperado por las comunidades católicas de América del Sur. León XIV tiene previsto visitar Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre, en una gira que contará con un programa especialmente intenso.

La proximidad de ese recorrido añade un elemento importante al calendario de las próximas semanas. La operación y la convalecencia tendrán lugar antes de la fecha prevista para el inicio de la gira, mientras el Vaticano mantiene como referencia una recuperación de alrededor de siete días.

Robert Prevost, nombre de nacimiento del Pontífice, fue elegido jefe de la Iglesia católica en mayo de 2025. Nació en Chicago, Estados Unidos, pero pasó más de 20 años en Perú, país del que también tiene la nacionalidad y donde lo esperan con grandes preparativos para noviembre.

Qué se sabe sobre el nódulo pulmonar

El nódulo fue detectado durante controles médicos de rutina y, según anunció León XIV, se encontraba en una fase muy temprana al momento de su identificación. El Vaticano precisó a la agencia AFP que el hallazgo no estuvo relacionado con síntomas previos.

La información médica citada en el reporte señala que la mayoría de los nódulos pulmonares son benignos, es decir, no cancerosos, aunque una pequeña proporción puede constituir un signo precoz de cáncer de pulmón. El médico Venuta, en Roma, explicó que los nódulos pequeños reciben en inglés la denominación de coin lesion, debido a que en las radiografías pueden presentar una forma redonda semejante a una moneda.

En general, los nódulos pequeños no provocan síntomas. Los de mayor tamaño, en cambio, pueden ocasionar dificultad para respirar, dolor torácico y tos persistente, en ocasiones acompañada de sangre.

Venuta indicó que los nódulos pueden corresponder a diferentes tipos de lesiones benignas, incluidas las de origen inflamatorio, infeccioso, autoinmune o congénito, aunque también pueden ser malignos.

El especialista explicó que la extirpación puede realizarse bajo anestesia general, con asistencia respiratoria mediante un tubo. Asimismo, señaló que el acceso a la lesión puede efectuarse por una vía externa o interna, por ejemplo, mediante una biopsia guiada por imágenes o una endoscopia.

En relación con el pronóstico, Venuta sostuvo que, incluso si el nódulo no resultara benigno, las perspectivas serían muy positivas. "Para una persona en buen estado general de salud, el pronóstico de un cáncer de pulmón detectado en una fase tan precoz (...) es absolutamente favorable", estimó.

Estas consideraciones corresponden a la explicación general del especialista sobre los nódulos pulmonares y no constituyen una confirmación de la naturaleza del hallazgo del Papa. La información difundida hasta el momento señala que el nódulo fue detectado tempranamente y que será extirpado mediante una intervención quirúrgica.