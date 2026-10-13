El Vaticano confirmó que al Papa le sacaron un tumor maligno del pulmón

El Vaticano difundió este martes el primer parte médico del Papa León XIV después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido en el Policlínico Gemelli de Roma. El informe confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, una enfermedad que ya se sospechaba a partir de los estudios realizados antes de la operación.

El Pontífice había ingresado al centro médico romano este martes al mediodía para someterse a una cirugía torácica programada, destinada a extirpar un nódulo localizado en el pulmón derecho. Tras el procedimiento, la Santa Sede dio a conocer detalles sobre la intervención, el resultado del examen histológico y la evolución inmediata del Santo Padre.

La información oficial precisó que la operación se desarrolló según lo previsto y que no se produjeron complicaciones. También indicó que León XIV despertó sin inconvenientes después de la cirugía y que, tras permanecer durante un breve período bajo observación, regresó a su habitación, ubicada en la décima planta del hospital.

El comunicado fue elaborado a partir de la información proporcionada por el doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora, quienes informaron sobre los detalles médicos del procedimiento realizado durante la tarde. Uno de los puntos centrales del parte fue la confirmación del diagnóstico mediante el examen histológico efectuado durante la intervención. Según el documento, el resultado coincidió con la sospecha que había surgido de los estudios preoperatorios.

LO ÚLTIMO: Santa Sede confirma que le extirparon al Papa León un cáncer https://t.co/XVD44OUkyE — EWTN News Español (@aciprensa) October 13, 2026

La intervención duró unos 90 minutos

El comunicado de la Santa Sede también precisó los tiempos de la intervención. Según el informe médico, el Santo Padre permaneció en el quirófano durante aproximadamente tres horas, mientras que la duración específica de la cirugía fue de unos 90 minutos.

El parte distinguió así el tiempo total que el Papa permaneció en el quirófano de la duración de la intervención propiamente dicha. La operación se desarrolló conforme a lo previsto y, de acuerdo con la información oficial, concluyó satisfactoriamente.

Entre los datos principales consignados por el Vaticano se encuentran:

Procedimiento: cirugía torácica.

Intervención realizada: extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho.

Técnica utilizada: videoasistida.

Duración de la cirugía: aproximadamente 90 minutos.

Tiempo total en el quirófano: alrededor de tres horas.

Resultado del examen histológico in situ: confirmación del diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar.

Complicaciones: no se registraron.

Evolución inmediata: el Papa despertó sin problemas y regresó a su habitación después de un breve período de observación.

Estos datos forman parte del primer informe médico difundido tras la operación y permiten conocer tanto las características generales del procedimiento como la situación inmediata del pontífice al finalizar la cirugía.

El equipo médico que participó de la cirugía

La operación estuvo a cargo de un equipo quirúrgico dirigido por el profesor Stefano Margaritora, con la participación de otros profesionales que intervinieron en el procedimiento. Según el comunicado oficial, el equipo quirúrgico estuvo integrado por:

Profesor Stefano Margaritora: director del equipo quirúrgico.

Profesora Elisa Meacci: integrante del equipo quirúrgico.

Doctora María Teresa Congedo: integrante del equipo quirúrgico.

Doctor Leonardo Petracca Caravella: integrante del equipo quirúrgico.

El equipo de anestesiología estuvo compuesto por el profesor Massimo Antonelli, el doctor Giovanni Punzo y el doctor Giuseppe Bello.

La comunicación de estos nombres permitió identificar a los profesionales que participaron en la intervención realizada en el Policlínico Gemelli. El parte también mencionó al doctor Luigi Carbone como uno de los responsables de informar sobre los detalles médicos de la operación, junto con Margaritora.

La intervención se desarrolló en el centro médico romano al que León XIV había ingresado al mediodía de este martes. Después de la cirugía y del período de observación, el pontífice regresó a su habitación.