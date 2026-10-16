El Vaticano difundió la primera foto del Papa tras la cirugía de cáncer de pulmón

El estado de salud del Papa León XIV presenta una "mejora constante", según informó este viernes el Vaticano, tres días después de la intervención quirúrgica en la que le extirparon un tumor canceroso del pulmón. La Santa Sede difundió las primeras fotografías del pontífice después de la operación y comunicó que los últimos estudios médicos confirmaron una evolución favorable.

"Esta mañana, el Santo Padre se sometió a análisis de sangre y a una radiografía de tórax, que confirmaron una mejora constante de su estado general", señaló el comunicado oficial.

El parte médico destacó que el Papa continúa con las sesiones de fisioterapia respiratoria y que realiza "sus actividades cotidianas normales con total autonomía". La información representa una señal alentadora en el proceso posoperatorio, aunque todavía quedan estudios adicionales para determinar el alcance de la enfermedad y establecer si será necesario un tratamiento complementario.

Las imágenes difundidas por el Vaticano muestran a León XIV de pie mientras celebra una misa en el hospital. En las fotografías aparece vestido con una casulla verde y una sotana blanca, en una escena que refleja su participación en una actividad religiosa durante la internación.

El Vaticano difundió las primeras fotos del Papa desde que fue ingresado al Hospital Policlínico Gemelli para extirparle un cáncer de pulmón. En las imágenes el Pontífice preside la Misa. https://t.co/HOuwURhS4j — EWTN News Español (@aciprensa) October 16, 2026

En una de las imágenes también se encuentra junto a su secretario personal, Edgard Rimaycuna, sacerdote peruano. La publicación de estas fotografías acompañó el mensaje oficial sobre la evolución del pontífice y permitió mostrarlo públicamente después de la intervención quirúrgica.

Una misa en el décimo piso del Policlínico Gemelli

Durante su internación, León XIV celebró una misa en una capilla ubicada en el décimo piso del Policlínico Gemelli, donde se encuentra su habitación. Según informó el Vaticano, participaron integrantes del personal médico y de enfermería del hospital que en ese momento estaban fuera de servicio, además de miembros del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

La celebración religiosa estuvo marcada por el agradecimiento del pontífice a quienes trabajan en el establecimiento sanitario. En su homilía, el Papa reconoció la labor de los profesionales y auxiliares que atienden a los pacientes y destacó especialmente la asistencia que recibió durante su propia hospitalización.

El Vaticano precisó que León XIV agradeció a médicos, enfermeros y auxiliares por "el trabajo que realizan cada día cuidando de los enfermos y de su fragilidad y, en especial, todo lo que han hecho y hacen por él".

El mensaje puso el foco tanto en el trabajo cotidiano del personal sanitario como en el acompañamiento brindado al pontífice durante el proceso médico. La misa, celebrada en la capilla del décimo piso, reunió a trabajadores del hospital y representantes de la Gendarmería vaticana, en una actividad que el Papa pudo desarrollar mientras continúa internado.

La celebración se produjo en paralelo con la continuidad de la fisioterapia respiratoria y los controles médicos. Aunque el pontífice permanece bajo observación, el comunicado oficial señaló que conserva autonomía para realizar sus actividades cotidianas normales.

"Querrá volver al trabajo lo antes posible", pero con prudencia

La vaticanista estadounidense Elise Ann Allen, autora de una biografía sobre León XIV, consideró que el pontífice probablemente intentará retomar sus responsabilidades cuanto antes, aunque también tendrá en cuenta las limitaciones que pueda imponerle su estado de salud.

"Creo que querrá volver al trabajo lo antes posible. Creo que se esforzará al máximo", afirmó Allen. Sin embargo, añadió: "Pero también es muy prudente. León conoce sus limitaciones y las tendrá en cuenta", declaró a la agencia AFP.

Las apreciaciones de la especialista apuntan a una posible combinación entre la voluntad del Papa de recuperar su ritmo habitual y la necesidad de adecuar las actividades a su evolución médica. La expectativa de un regreso rápido al trabajo no descarta, en ese escenario, una agenda más acotada.

La recuperación también podría modificar la percepción pública del pontífice, que hasta ahora había sido asociado con una intensa actividad y una importante disposición para viajar. El corresponsal del Vaticano para el diario francés La Croix, Mikael Corre, señaló que la situación cambió la manera en que se observa a León XIV y destacó que la atención sobre su salud llegó antes de lo que muchos esperaban.

"Nadie esperaba volver a estar pendientes de partes médicos tan pronto, y desde luego no con este papa en particular, que tenía 69 años en el momento del cónclave" en el que fue elegido para suceder al argentino Francisco, afirmó.

Corre recordó que León XIV había sido identificado como "el papa deportista" y que también se había destacado como un gran viajero. "Puede seguir siéndolo, pero a partir de ahora será además un papa cuya salud estará bajo escrutinio constante", agregó.