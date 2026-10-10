Trump volvió a reclamar el Nobel de la Paz y aseguró que puso fin a ocho guerras

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cuestionar la decisión de no concederle el Premio Nobel de la Paz y enumeró una serie de acciones que, según sostuvo, lo hacían merecedor del reconocimiento. En un mensaje publicado en su red social Truth Social, afirmó haber puesto fin a ocho guerras, contribuido a la liberación de rehenes israelíes que estaban en manos de Hamas y capturado al exmandatario venezolano Nicolás Maduro.

«Puse fin a 8 guerras, estoy cerca de terminar o resolver otras 2», escribió el mandatario. También aseguró que logró recuperar a todos los rehenes israelíes, incluidos los últimos 28, tanto vivos como fallecidos, y que consiguió la liberación de cientos de personas secuestradas en distintos países.

En la misma publicación, Trump afirmó que ganó una guerra en Venezuela y capturó a Maduro. Además, sostuvo que impidió que Irán obtuviera un arma nuclear.

«Sin embargo, a pesar de todo eso, ni yo ni los Estados Unidos de América recibimos el Premio Nobel de la Paz», expresó, en una nueva crítica a la decisión de otorgar el galardón a otra persona.

Trump calificó de «desacreditado» al Nobel de la Paz

Los cuestionamientos del presidente estadounidense también se manifestaron durante un acto en Siracusa, donde criticó al comité encargado de conceder el premio y lo acusó de estar integrado por «ideólogos radicales» antidemocráticos y enemigos de la civilización.

Trump también se refirió con ironía a la ganadora del galardón, la jurista sudafricana Navi Pillay. «Nunca había oído hablar de esta persona en particular, pero felicidades de todas formas», manifestó.

Tras conocerse la decisión, el mandatario confirmó las sanciones de su Gobierno contra la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya. Pillay formó parte de ese tribunal, que tiene entre sus funciones investigar y juzgar crímenes internacionales. Las medidas estadounidenses buscan restringir sus operaciones y sus fuentes de financiamiento.

El secretario de Estado, Marco Rubio, también endureció sus declaraciones contra la CPI. Washington anunció que prohibiría transacciones con el tribunal, al que calificó de «deshonesto».

«O la CPI pone fin a sus amenazas, o nosotros pondremos fin a la CPI», advirtió Rubio, en una nueva señal de la tensión entre el Gobierno estadounidense y el organismo internacional.

El capricho de Trump de ganar el Nobel de la Paz

Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, Trump manifestó en reiteradas oportunidades su deseo de recibir el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, su política exterior también generó cuestionamientos entre especialistas que analizaron su candidatura antes del anuncio de la persona distinguida.

Entre los aspectos señalados figuraron la guerra contra Irán, sus ambiciones territoriales sobre Groenlandia, las restricciones a la inmigración y sus críticas a los organismos multilaterales.

En ese contexto, las nuevas declaraciones del presidente estadounidense volvieron a poner en el centro de la discusión su aspiración al galardón y sus diferencias con las instituciones internacionales.