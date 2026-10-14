Maradona: las querellas de Dalma y Gianinna presentan sus alegatos

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este miércoles con las exposiciones de las querellas que todavía deben presentar sus alegatos ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro. La audiencia comenzará a las 10 y tendrá como protagonistas a Pablo Jurado, representante de las hermanas del exfutbolista, y Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna Maradona.

La jornada se desarrollará después de las presentaciones realizadas este martes por los representantes de Jana Maradona y Dieguito Fernando, quienes cuestionaron las condiciones en las que fue atendido el exfutbolista durante sus últimos días y plantearon sus respectivas posiciones sobre la responsabilidad de los acusados.

Las exposiciones dejaron en evidencia diferencias entre las querellas respecto de algunos integrantes del equipo que intervino en la atención médica y psicológica de Maradona. Mientras Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando, reclamó penas de hasta 16 años de prisión para algunos de los imputados y pidió la detención de cuatro de ellos, Félix L'Infante, representante de Jana, solicitó condenas para varios acusados, pero pidió la absolución del psicólogo Carlos Díaz y del médico Pedro Di Spagna.

Con los alegatos de Jurado y Burlando previstos para este miércoles, las querellas completarán esta etapa de sus exposiciones. La próxima semana será el turno de las defensas.

Baudry sostuvo que la muerte podría haberse evitado

Durante su alegato, Mario Baudry cuestionó con dureza la atención médica que recibió Maradona y sostuvo que su muerte podría haberse evitado si se hubieran adoptado las medidas necesarias. El abogado apuntó contra el equipo que atendió al exfutbolista durante sus últimos días y responsabilizó a varios de sus integrantes por las decisiones tomadas en ese período.

"Una banda de irresponsables y desalmados le ocasionó la muerte a Maradona a sabiendas de que un simple diurético lo habría salvado", afirmó ante los jueces.

En su exposición, Baudry cuestionó las decisiones del neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz. También hizo referencia a las condiciones en las que se desarrolló la internación domiciliaria del exfutbolista y a las consecuencias que su fallecimiento tuvo para su hijo menor.

El abogado puso especial atención en la situación de Dieguito Fernando, quien tenía apenas siete años cuando murió su padre. De esta manera, su alegato no se limitó a cuestionar la asistencia recibida por Maradona, sino que también incorporó el impacto que la muerte tuvo en su entorno familiar.

Al finalizar su exposición, Baudry detalló los pedidos de pena para los acusados y reclamó sanciones de distinta magnitud según las responsabilidades que atribuyó a cada uno.

Los pedidos de pena de la querella de Dieguito Fernando

Los requerimientos formulados por Baudry incluyeron penas de prisión para integrantes del equipo médico y para los profesionales vinculados con la atención de Maradona.

Los pedidos fueron los siguientes:

Leopoldo Luque: 16 años de prisión.

Nancy Forlini, coordinadora de la prepaga Swiss Medical: 16 años de prisión.

Agustina Cosachov: 14 años de prisión.

Carlos Díaz: 12 años de cárcel.

Ricardo Almirón y Dahiana Madrid, enfermeros: cuatro años de prisión para cada uno.

Además de solicitar esas condenas, Baudry pidió la detención de Luque, Cosachov, Díaz y Forlini.

Los planteos reflejaron la posición de esta querella sobre la actuación de los profesionales que intervinieron en los últimos días de vida del exfutbolista. El abogado sostuvo que las decisiones y omisiones del equipo fueron determinantes y que la muerte podría haberse evitado mediante una atención adecuada.

L'Infante cuestionó la internación domiciliaria

Por su parte, Félix L'Infante, abogado de Jana Maradona, sostuvo que durante el juicio se demostró que el exfutbolista padecía una enfermedad grave y que su equipo médico conocía el deterioro de su estado de salud. Según su exposición, pese a esa situación, no se adoptaron las medidas de emergencia necesarias.

El letrado también cuestionó la decisión de mantener a Maradona bajo un esquema de internación domiciliaria y apuntó contra distintos integrantes del equipo que participó de su atención.

En relación con Leopoldo Luque, afirmó que el neurocirujano sabía que su paciente se encontraba grave y que no tomó las medidas necesarias para atenderlo. Respecto de Agustina Cosachov, la responsabilizó por decisiones vinculadas con la medicación y con el traslado del exfutbolista a una casa en lugar de una clínica.

Sin embargo, la posición de L'Infante presentó una diferencia sustancial respecto de la sostenida por Baudry en relación con Carlos Díaz. Aunque cuestionó determinadas intervenciones del psicólogo y calificó su conducta como "errática", el abogado de Jana solicitó su absolución.

Por qué la querella de Jana pidió absolver a Carlos Díaz

L'Infante sostuvo que no se pudo demostrar que las decisiones y omisiones atribuidas a Díaz estuvieran vinculadas con las obligaciones propias de su función. Por ese motivo, pese a las críticas que formuló sobre su conducta, consideró que correspondía solicitar la absolución del profesional.

El planteo contrastó con el pedido de Baudry, quien había reclamado 12 años de cárcel para Díaz y también había solicitado su detención. La diferencia entre ambas querellas se convirtió en uno de los puntos de mayor repercusión después de la audiencia. Los representantes de Jana y Dieguito Fernando coincidieron en cuestionar aspectos de la atención que recibió Maradona, pero adoptaron posiciones distintas frente a la responsabilidad que debía atribuirse al psicólogo.

L'Infante también detalló los pedidos de condena para otros imputados. Para Luque solicitó 12 años de prisión y 10 años de inhabilitación para ejercer la medicina. En el caso de Nancy Forlini, reclamó 10 años de cárcel y otros 10 de inhabilitación.

Para Agustina Cosachov pidió ocho años y dos meses de prisión y 10 años de inhabilitación, mientras que para los enfermeros Perroni y Almirón solicitó tres años de prisión.

De este modo, el abogado de Jana formuló pedidos de condena para varios acusados, aunque mantuvo una postura diferente respecto de Díaz y también pidió la absolución del médico Pedro Di Spagna.

La reacción de Dalma y Gianinna en las redes sociales

Después de la audiencia, Dalma y Gianinna Maradona se expresaron en redes sociales a raíz del pedido de absolución de Carlos Díaz formulado por Baudry, según la información difundida sobre sus publicaciones. Dalma manifestó su sorpresa y su malestar en una historia de Instagram. "Nunca pero nunca me falla mi intuición. Qué lástima. O no", escribió.

En la misma publicación, explicó los motivos de su cuestionamiento y recordó una situación vinculada con el acceso a su padre durante el tratamiento.

"Trato de entender porque alguien pediría la absolución de una persona que te dijo en la cara que no podías entrar a ver a tu papá porque eso era mejor para su tratamiento y después te diste cuenta que el único fin de ese pedido era aislarlo", expresó.

La hija del exfutbolista también cuestionó otras conductas que, según señaló, se le atribuyeron al psicólogo. "Un tipo que dice que está cagad... de que lo allanen y muchas barbaridades más que evidentemente estás ignorando... ¿Cómo podés pedir la absolución? ¿Por qué harías algo así?", agregó en el mismo posteo.

Sus declaraciones reflejaron el desacuerdo con el pedido de absolución y sumaron un componente público a las diferencias surgidas alrededor de la posición de las querellas.

Este miércoles concluyen los alegatos de las querellas

La audiencia prevista para este miércoles desde las 10 tendrá las exposiciones de Pablo Jurado, representante de las hermanas de Maradona, y Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna. Con sus presentaciones, concluirá la etapa de alegatos correspondiente a las querellas.

Las exposiciones de Baudry y L'Infante dejaron planteados los cuestionamientos a la atención médica, las críticas a la internación domiciliaria y los pedidos de condena para varios de los acusados. También mostraron diferencias sobre la responsabilidad del psicólogo Carlos Díaz, cuya absolución fue reclamada por la querella de Jana y cuestionada públicamente por Dalma.

La próxima semana comenzarán los alegatos de las defensas, que tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos en el proceso judicial por la muerte de Diego Armando Maradona.