Alberto Fernández: Nada va a quebrar mi amistad con Cristina"

Alberto Fernández aseguró que el acto que se desarrolló el viernes en el estadio Único de La Plata, junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, "sirvió para disipar dudas de aquellos que quieren vernos separados y divididos" y destacó la "unidad" de todos los discursos pronunciados en ese encuentro.



"En los últimos meses vivimos un debate inusual, porque ocurre que si hablo con Cristina soy un títere y ella es la que se mete en todo y manda en el Gobierno; pero si no hablo dicen que estamos peleados y hay una crisis institucional en el Gobierno. La verdad no se que quieren", dijo Fernández en declaraciones a radio El Destape.



En ese marco, el primer mandatario sostuvo que el acto en La Plata sirvió para "disipar dudas para los que quieren vernos separados y divididos" y ratificó que "nada hará quebrar" su "amistad" con la vicepresidenta.



"Con Cristina hablamos cuando tenemos que hablar. Nos conocemos hace mucho y tengo un gran cariño por ella", reiteró el Presidente.

El viernes, en su discurso, Fernández de Kirchner exhortó a los ministros y legisladores del Frente de Todos a "no tener miedo" y "defender definitivamente los intereses del pueblo" argentino.



"Por eso le digo a todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones además de ser ministro o legislador. Vayan a buscar otro laburo, pero necesitamos gente en los sillones que ocupen que sean para defender definitivamente los intereses del pueblo", dijo la vicepresidenta.



En su mensaje, también defendió la marcha del Gobierno nacional y bonaerense, y planteó como desafíos para el año próximo la necesidad de pensar un "sistema de salud integrado" a partir de la pandemia, y el de "alinear" salarios, jubilaciones y precios para aumentar la demanda y el crecimiento económico.



En el acto estuvieron los máximos referentes del Frente de Todos en el escenario -el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el jefe del bloque Máximo Kirchner, entre ellos- y asistieron ministros y legisladores nacionales y bonaerenses, así como sindicalistas e intendentes.



"Lo mejor de ayer fue que hubo 6 discursos y cualquiera de nosotros podía firmar el discurso del otro porque no hubo discursos disruptivos y todos estaban en la misma sintonía", sostuvo hoy Fernández.

En otro momento, el jefe de Estado dijo que agradece "siempre" a Fernández de Kirchner por "la confianza que depositó" en él y aseveró: "No voy a defraudar ni a ella ni a los que nos votaron".