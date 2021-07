Aumento salarial: ATE convocó al Gobierno para dialogar sobre el adelanto del incremento

El asesor legar de la entidad, Iván Sarquís, en declaraciones radiales aseguró que el gremio convocó al Poder Ejecutivo para solicitar el adelanto del incremento salarial pactado para agosto. En su lugar, buscarán que comience a regir desde julio.

"Esperamos esta semana obtener una respuesta positiva, atento a que hubo un compromiso por parte de la patronal, no solamente de convocarnos a discutir la recomposición salarial para este período del año, sino también vamos a solicitar el adelanto del pago de la cuota que queda pendiente; ya se lo ha solicitado así que esperamos tener cierta permeabilidad por parte de la patronal", explicó.

Posteriormente, dijo que vienen generándose con esta dinámica inflacionaria una reactualización, una reactivación de las discusiones salariales que habían sido saldadas a comienzo y mediados de año. "Así que es lo esperable, creo yo, por parte del Poder EJecutivo, atento de que en definitiva, sin bien ATE comenzó desde el primer momento a pedir una recomposición salarial, por lo menos al Poder Ejecutivo de la provincia cercano al 50 por ciento y para las intendencias municipales del interior un 60 por ciento atendiendo a los desfasajes entre un salario y el otro, sabíamos y esperábamos que la evolución inflacionaria nos llevara a estos porcentajes, así que hemos conseguido el compromiso del Ejecutivo al momento de acordar de sentarnos en esta época", sostuvo.

En este sentido, indicó que el objetivo es adelantar el 14 por ciento que iba a regir el 1 de agosto para que empiece a regir a partir del 1 de julio. "La idea es que se abone al menos en planilla complementaria; ya no hay margen económico, el trabajador no tiene margen en la heladera para seguir perdiendo, entonces tenemos que intensificar las negociaciones", puntualizó y agregó que las pretensiones apuntan a que el poder adquisitivo no disminuya y que la recomposición salarial sea cercana a la inflación anual estimada.

Anuncio de la CGT

Cabe mencionar que la Confederación General del Trabajo, comunicó oficialmente que ante el avance sostenido de la inflación se gestionó ante el Ministerio de Trabajo de la Nación el adelanto de la vigencia de los aumentos del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

De esta forma, el 35 por ciento de incremento acordado durante la última reunión del Consejo del Salario celebrada en mayo será liquidado en los meses de julio (6 por ciento adicional), agosto (4 por ciento) y septiembre (1 por ciento adicional). Con estos aumentos el salario mínimo será en septiembre de 2021 de $29.160. El compromiso de las partes, incluye además, revisar este acuerdo durante el mes de septiembre.

El diálogo apuntaba a la intención de lograr por lo menos cinco puntos más de aumento del salario, y alcanzar por lo menos un 40 por ciento. Pero la decisión fue adelantarlo y hacer una revisión posterior.