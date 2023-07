Bullrich volvió a cargar en Twitter contra Massa: "¿Usted también va a indultar a Cristina Kirchner si es Presidente?"

Antes del tweet de la precandidata, Sergio Massa llevó su campaña a La Matanza, junto al intendente local, Fernando Espinoza y la vicegobernadora y postulante a renovar el cargo, Verónica Magario, y el ministro de Transporte, Diego Giuliano.

Inauguraron un paso bajo nivel ferroviario, donde Massa enfatizó que :“la obra pública es central para el desarrollo”. Recordó que están en marcha 32 obras de ese tipo en el conurbano y anunció la electrificación del servicio del tren Sarmiento:

“Queremos que esta capital de la esperanza, La Matanza, deje de estar relegada”. “Cuando trabajamos todos juntos, podemos avanzar. No como otros que llaman a la división de los argentinos, a implosionar todo como si en la argentina no hubiera gente dentro de la casa que quieren derrumbar”, sostuvo el ministro.

Admitió que es “un tiempo difícil”, atribuyendo que el Gobierno heredó “una Argentina endeudada; después vino la pandemia, la guerra y la sequía. “Pero no nos escondemos cuando vienen las difíciles, miramos de frente, lideramos y privilegiamos lo que necesita nuestro pueblo por sobre la patria financiera.”

Esta fue la crítica de la precandidata en su cuenta oficial:

En la captura podemos ver que la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich volvió este sábado a centrar sus críticas en el ministro de Economía y postulante de oficialismo, Sergio Massa. En su cuenta de twitter, la dirigente preguntó: “Ministro de Economía, Sergio Massa, si usted es presidente, ¿también indultará a Cristina Kirchner?”.

El mensaje iba acompañado de una captura en la que se lee una nota periodística en la que Juan Grabois, el otro postulante de Unión por la Patria, afirma que si es electo jefe de Estado no durará en darle el indulto a la Vicepresidenta. El precandidato a gobernador bonaerense de JXC Diego Santilli cuestionó al ministro de Economía, Sergio Massa, por no llegar a un acuerdo con el FMI. Planteó que ese entendimiento es indispensable ante los “muchos problemas estructurales” que padece el país.

No obstante, esta crítica a Massa también se hizo presente el día de ayer: Bullrich ya había cargado contra él diciendo: "No me voy a rendir al altar del ajuste".

La precandidata presidencial aseguró que “no hay peor ajuste del que está haciendo Massa y que viene de antes. El país no crece, con inflación… ¿de qué ajuste habla Massa? Sinceramente, debe hablar de lo que está haciendo y no de lo que hacen los demás. Hoy la gente va a comprar y sobre sus espaldas tiene un 155% de inflación y el mes que viene va a ser peor”.