Causa contra Alberto Fernández: Citaron a otro médico presidencial a declarar

El fiscal federal Ramiro González citó a declarar como testigo a otro de los médicos que integraban la Unidad Médica Presidencial en el gobierno de Alberto Fernández. Se trata de Federico Alem, quien fue nombrado por Federico Saavedra en su declaración de este jueves.

La citación se da en el marco de la causa por violencia de género que involucra al ex presidente contra la ex primera dama Fabiola Yañez.

Alem fue uno de los médicos nombrados por Saavedra en su declaración, al afirmar que ambos visitaron a la pareja presidencial en la quinta de Olivos, vieron el moretón que Yañez tenía en su ojo derecho y, al preguntar, les respondieron que se trató de un "golpe involuntario".El profesional está citado para el próximo martes 10 de septiembre, y deberá responder si ratifica o no haber escuchado esa frase a la que hizo referencia Saavedra. Ese mismo día está citada la esteticista de Fabiola Yañez, Florencia Aguirre.

Luego, ese jueves será el turno de Sofía Pacchi, ex amiga de Yañez, quien fue una de las asistentes a la fiesta de cumpleaños en Olivos durante la pandemia de Covid-19.

Previo a eso, el lunes, la fiscalía enviará un exhorto a España para pedirle a la Justicia de dicho país que se le tome allí declaración a la madre de la ex primera dama, Miriam Verdugo, y para que se extraiga también información del teléfono de la ex pareja del ex presidente.

El exmédico presidencial confirmó que atendió a Fabiola Yañez por un golpe en su ojo

Federico Saavedra, quien era el titular de la Unidad Médica Presidencial durante la presidencia de Alberto Fernández, reconoció ante la Justicia que vio el golpe que tenía Fabiola Yáñez en uno de sus ojos y que le dio globulillos de árnica para curar el moretón.

El médico brindó declaración este jueves ante el fiscal Ramiro González, en el marco de la denuncia por violencia de género de la ex primera dama contra el último presidente.

Además del fiscal, participaron de la audiencia la abogada de Fernández, Silvina Carreira, y la querellante, Mariana Gallego.

En su relato, Saavedra aseguró que al preguntar por el origen del golpe, tanto Yañez como Fernández le comentaron que había sido “involuntario”.

El médico llegó a cerca de las 10 y concluyó su declaración alrededor de las 17 horas.

En su testimonio, Yañez había asegurado que el doctor estaba al tanto de los golpes y que para tratarlos le había recetado los globulitos de árnica.