Declaró la exesteticista de Fabiola y dijo que los moretones no fueron producto de su tratamiento

La exesteticista de Fabiola Yañez, Florencia Aguirre declaró este martes en el marco de la causa por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández, iniciada por la ex primera dama y aseguró que Yañez le contó que el ojo morado había sido provocado por un golpe involuntario del exmandatario. Además, también se presentará a dar testimonio Federico Alem, un médico que atendió a Yañez en la Quinta de Olivos.

La Justicia continúa citando a declaración a testigos para esclarecer lo sucedido entre el expresidente y la ex primera dama. Hace algunos días, el exmédico presidencial, Federico Saavedra, confirmó que atendió a Yañez por un golpe en su ojo.

Que dijo la ex esteticista de Fabiola Yañez en su declaración por la causa contra Alberto Fernández

Aguirre fue citada a las 10 por el fiscal federal Ramiro González. Allí, la esteticista declaró ante las autoridades por más de tres horas. Luego de esto, será Alem quién deba apersonarse en la fiscalía a las 12, en el quinto piso de Comodoro Py.

En el caso de Aguirre, fue citada a declarar por tratarse de una mujer que hacía tratamientos estéticos a la ex pareja de Fernández. Según explicó la interrogada, cuando ella le vio la marca en su rostro le preguntó a Yañez qué le había ocurrido a lo que la mujer contestó que se había golpeado involuntariamente, algo que Aguirre aclaró que no le creyó.

La Justicia investigó los registros de la la residencia presidencial, donde corroboró que Aguirre se encontró con Yañez una semana antes de la consulta con el doctor Federico Saavedra a quien le trasladó su preocupación por un morado en su ojo derecho.

Ahora, el fiscal González se encuentra tomando testimonial al médico Alem, ya que, según declaró la semana pasada su colega Federico Saavedra, lo acompañó a Olivos para atender a Fabiola. Esta visita fue llevada a cabo a requerimiento de la entonces primera dama, el 30 de junio de 2021, por la herida en su rostro.

La declaración de Saavedra coincide con el testimonio de Aguirre. Yañez explicó a ambos que el moretón había sido provocado por un "golpe involuntario" en la intimidad de la pareja.

Hoy se espera que el fiscal avance en esta línea y le pregunte a a Alem si escuchó esa respuesta y si coincide con la apreciación de la situación que hizo Saavedra sobre ese encuentro en el cual le recetaron a Fabiola una crema y globulillos de árnica para tratar la zona.

Por último, González dispuso el lunes que se le entregue la historia clínica completa de Yañez en el centro de salud donde se realizó un tratamiento de fertilización asistida para concebir a su hijo. La misma se trata de una clínica especializada del norte del conurbano bonaerense

La declaración de Federico Saavedra

Federico Saavedra, quien fuera el titular de la Unidad Médica Presidencial durante la presidencia de Alberto Fernández durante los hechos denunciados, reconoció el pasado jueves ante la Justicia que vio el golpe que tenía Fabiola Yáñez en uno de sus ojos. Ante esto, el médico confirmó que le recetó globulillos de árnica para curar el moretón.

En su relato, Saavedra aseguró que al preguntar por el origen del golpe, tanto Yañez como Fernández le comentaron que había sido un golpe “involuntario” ocurrido en la intimidad de la pareja. Citado por la Justicia, el médico se presentó a declarar cerca de las 10 y concluyó su testimonio alrededor de las 17 horas.

En su testimonio, Yañez había asegurado que el doctor estaba al tanto de los golpes y que para tratatarlos le había recetado globulitos de árnica. "Me dio globulitos de árnica y me dijo que se iría con el tiempo. Estuve así paseándome por días dentro de la casa, en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe”, sentenció la ex primera dama en su testimonial.

Además, los libros de la Unidad Médica Presidencial de Olivos confirmaron que el 1 de julio de 2021 Yañez ingresó a la residencia presidencial un frasco de árnica. En su declaración, Saavedra también negó que haya tenido que derivar a Yañez a otro profesional o institución, ni por "abuso del alcohol ni afecciones psíquicas". Por último, Saavedra afirmó que la ex primera dama "no tenía una patología o enfermedad de base".