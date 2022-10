Diputado de JxC apuntó a la necesidad de una reforma constitucional

Al igual que lo hizo en el punto comunicaciones durante la sesión de ayer, el diputado Alfredo Marchioli convocó al Gobierno a llevar adelante una verdadera política salarial, mejorar los ingresos, salir de la pobreza y terminar con la precarización laboral en los municipios y provincia. Aprovechó la oportunidad para apuntar a las maniobras en la contratación directa a empresas familiares y respondió con dureza al "repudiable comportamiento del oficialismo cuando no les gusta escuchar lo que les pasa a los catamarqueños".

El Legislador apuntó a una necesaria reforma constitucional pero "con la absoluta seriedad y responsabilidad que la sociedad y el tema lo requiere".

"No quieren tratar sobre tablas la interpelación de un funcionario y aceptar la pobreza en la que viven miles de comprovincianos, pero sí la Reforma de la Carta Magna de Todos, y de forma avasalladora, mezquina y sin escrúpulos cuando ni siquiera ellos alcanzaban los números" apuntó el Diputado refiriéndose al oficialismo, tras sostener que "sólo les importa golpear la mesa, querer tener la razón, llevarse puesta las instituciones y no verse golpeado el ego por decirles lo que son".

En este marco, Marchioli dijo "ahora nos quieren correr con que no trabajamos y no queremos la Reforma, pero se necesita un cuerpo de 41 legisladores para debatir, analizar, buscar y lograr la mejor modificación de nuestra Constitución".

Marchioli volvió a llamar a la reflexión del Gobierno Provincial y "pensar urgente en un plan para salir de la pobreza y responder con acciones y soluciones lo que padecen familias catamarqueñas y vienen reclamando en cualquier lugar donde viven y que están muy lejos de lo que necesita en la canasta básica y mucho más del salario mínimo, vital y móvil".

"Pedimos por una política salarial que permita a los catamarqueños salir de la pobreza, dar estabilidad laboral y le deberíamos agregar que cortemos con la precarización laboral en los municipios y provincia donde se sigue conteniendo a través de programas y planes sociales con promesas de ocupar la planta permanente tan anhelada pero con pagos por debajo de la línea de pobreza" cargó el Diputado tras advertir que "si no vamos a leer los índices ni interpretarlos en función de la finalidad o de lo que está midiendo, será imposible ajustar las políticas públicas que den respuesta a las demandas".

"¿Cómo podemos tomar en serio a un Gobierno que nos miente en la cara?



Ellos instalaron el tema de las elecciones y hoy pedimos certeza para que todos nos ocupemos del problema de la gente" expresó el Legislador al tiempo de sostener estar de acuerdo con lo que la sociedad pide respecto a no querer más de lo mismo.

"Piden renovación y qué otra herramienta mejor que las Paso para renovar la política o por lo menos para legitimar a los que están, para comprometer a cada dirigente con los problemas que tiene la sociedad, para darle solución gente y dejar la mesa chica que la manejan los que tienen la lapicera" enfatizó condenando la dedocracia. "A través de la actual senadora Lucía Corpacci fueron pioneros en sacar las Paso en 2015 y ahora van a borrar con el codo lo que escribieron con la mano" cargó.

Obras



En cuanto a las obras por contratación directa a empresas selectas de quienes manejan la Administración del Estado, Marchioli comentó que "entre enero y junio de este año, el Gobierno le concedió a una sola empresa 31 obras, por el total de 1300 millones de pesos".

"¿No hay otras empresas en Catamarca? Acá no se están cuestionando las obras, sino el tráfico de influencias, el dedo que señala cuál es la empresa que tiene significativamente más obras en comparación a otras.

¿Las otras empresas no son iguales, no tienen la misma capacidad operativa, no pueden pintar, refaccionar escuelas?" interrogó al hacer hincapié en que la misma empresa "con 1300 millones de pesos tiene 45 empleados. No sé cómo hace. Quizás es robot o hay subcontrataciones y termina siendo una ventanilla. De eso se está hablando", cerró el Legislador.