Fernández denunció por falso testimonio a una testigo de Fabiola Yañez

La defensa del expresidente Alberto Fernández denunció hoy por falso testimonio a María Florencia Aguirre, esteticista de su ex pareja Fabiola Yañez. La denunciada declaró ante la Justicia, el pasado 10 de septiembre, y aseguró haber visto a la ex primera dama con un hematoma en su ojo.

En el escrito, presentado por la abogada de Fernández, Silvina Carreira, se acusó a Aguirre de "gravísimas faltas a la verdad" y de buscar perjudicar al exmandatario "de forma palmaria". Además, el texto solicitó medidas de prueba del testimonio de la esteticista, como por ejemplo el registro de ingresos y egresos a la residencia de Olivos del 29 de junio de 2021, día en que Aguirre habría visto el hematoma en el ojo de Yañez.

La denuncia de la defensa de Alberto Fernández

Aguirre había sido presentada como una testigo clave en el marco de la denuncia de la ex primera dama contra Fernández por violencia de género. En detalle, la esteticista declaró ante la Justicia haber visto un hematoma en el ojo de la ex primera dama y afirmó que los mismos no fueron producto de su tratamiento estético.

Ahora, la abogada Carreira presentó un escrito ante la Justicia en donde se denuncia a Aguirre por incurrir "en gravísimas faltas a la verdad, perjudicando de forma palmaria" al ex presidente. Además, se solicitó acceder al registro de ingresos y egresos de la Quinta de Olivos, específicamente del 29 de junio de 2021, día en el que la esteticista de Yañez aseguró que vio el hematoma en el rostro de la ex primera dama.

"Claramente fue con una animosidad marcada en contra del señor Alberto Fernández, realizando falsas afirmaciones por sobre el supuesto hematoma que tendría Fabiola Yañez cuando, sin ningún tipo de rigor científico, afirmó que 'por la forma que tenía el hematoma no parecía un sin querer', sostuvo la defensa de Fernández.

Sobre la esteticista, Carreira también agregó: "Quizá por hacer un cursito on line cree que puede arrogarse una condición médica que no posee". Luego, la abogada sentenció: "Fue a perjudicar a Alberto Fernández . Vaya una a saber el motivo".

La declaración de la ex ama de llaves de la Quinta de Olivos

La ex ama de llaves de la Quinta de Olivos, Cintia Tonnietti llegó a la fiscalía de González el jueves por la mañana para declarar en la causa contra el expresidente. Allí, presentó testimonio frente al fiscal Ramírez, y aseguró sobre la ex primera dama: "Se hacía tratamientos en la panza, masajes en la cola y pinches en la cara. Yo juntaba el descarte del baño. Los hacía dentro del chalet presidencial. Llegaba la esteticista y le aplicaba los tratamientos. Yo le armaba todo, entraba cuando me pedían que les llevara algo para tomar".

Asimismo, la testigo aportada por la defensa negó haber visto alguna vez a Yañez golpeada. "Además de las ojeras, nada más", comentó, al tiempo que aclaró que adelante de ella "jamás se faltaron el respeto".

"Yo la veía con ropa interior y nunca observé ningún golpe, nada violeta. La ayudaba a vestirse cuando no llegaba la asesora en vestuario. También la veía en bikini cuando iba a la pileta", amplió al respecto.

Sobre las visitas que recibía Fernández en la residencia presidencial, tema que generó revuelo luego de conocerse los videos con la periodista Tamara Pettinato, Tonnietti detalló: "Puntualmente venía Estanislao y un amigo músico llamado Lito. Esas son las visitas que recuerdo".

Por otro lado, Tonietti también prestó testimonio sobre la la "fiesta de Olivos" del 14 de julio de 2020, realizada en plena cuarentena por la pandemia de COVID-19, de la que explicó: "Tuve que organizar todo el evento. Fabiola me dijo que era lo que querían comer y a qué hora iban a llegar las visitas y cuántas eran. Todo lo que sucedía en la Quinta de Olivos era confidencial. El intendente -Daniel Rodríguez- nos indicaba cuestiones relativas al evento".

Por otro lado, se refirió a cuando Fabiola se fue a vivir a la casa de huéspedes de la Quinta, y aseguró que en un principio lo hizo sin su hijo Francisco, ya que "se quedó con su niñera Noelia en el chalet presidencial". A su vez, la ex ama de llaves declaró desconocer los motivos de esta mudanza: "No sé qué fue lo que puntualmente pasó que la llevó a ella a irse a huéspedes. La pareja presidencial no me explicó los motivos".

En referencia a las discusiones frecuentes entre la pareja presidencial, Tonietti recordó un episodio en el que Fernández le reclamó a Yañez estar bajo los efectos del alcohol: "Estaban en el chalet y Alberto le llamó la atención a Fabiola porque estaba alcoholizada. Puntualmente le dijo si no le daba vergüenza estar en ese estado frente a su hijo".

En esa línea agregó: "Alberto nos pedía que le prestemos atención a Fabiola cuando estaba embarazada para que no tomara alcohol. Varias veces Francisco estaba con su niñera Noelia y Fabiola quería estar con él en estado de ebriedad. En ese momento, mayormente, Alberto estaba trabajando".

Además, añadió que Fabiola "en ocasiones pasaba 10 o 15 días sin ingerir alcohol y luego tomaba todos los días".