Francos habló sobre las elecciones de 2027 y pidió "más unión" entre los argentinos

El exjefe de Gabinete Guillermo Francos volvió a pronunciarse sobre el rumbo económico y político del Gobierno de Javier Milei, al tiempo que puso la mirada en las elecciones de 2027. En diálogo con Splendid AM990, respaldó las principales líneas de la administración nacional, defendió la continuidad de la estrategia económica y planteó la posibilidad de que La Libertad Avanza y el PRO, junto con otros espacios que comparten una orientación vinculada al libre mercado, confluyan electoralmente.

Francos también rechazó la posibilidad de considerar que la Argentina se encuentre al borde de una recesión y planteó que la evolución de la economía debe ser analizada en un período más extenso. Para fundamentar su mirada, destacó aspectos como el equilibrio fiscal y el crecimiento de las exportaciones, indicadores que, según su interpretación, muestran una modificación respecto de la situación existente en diciembre de 2023.

En paralelo, el exfuncionario se refirió a las dificultades que atraviesan el consumo y distintos sectores de la economía, aunque consideró que los problemas coyunturales no deberían llevar al Gobierno a modificar su estrategia.

La defensa del rumbo económico

Durante la entrevista, Francos sostuvo que para evaluar la situación económica no alcanza con observar un momento determinado, sino que resulta necesario considerar el proceso en su conjunto.

"Uno tiene que ver no la foto sino la película completa, de dónde venimos, hacia dónde vamos", afirmó.

Desde esa perspectiva, destacó el equilibrio fiscal y el crecimiento de las exportaciones como algunos de los resultados que, de acuerdo con su visión, permiten marcar una diferencia entre la situación actual y la que atravesaba el país en diciembre de 2023.

El planteo se produjo en un contexto en el que también fue consultado por las dificultades que atraviesan el consumo y diferentes sectores de la economía. Frente a esos cuestionamientos, Francos consideró que el Gobierno no debería modificar la estrategia que viene desarrollando a partir de los problemas coyunturales.

Su posición también incluyó una defensa de las inversiones previstas mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En particular, destacó los proyectos relacionados con sectores considerados estratégicos, entre ellos minería y energía.

Según sostuvo, a medida que esos proyectos se concreten podrían generar empleo y mayor actividad, además de contribuir al proceso económico que el Gobierno busca consolidar.

Una posible alianza de cara a 2027

El escenario electoral de 2027 ocupó otro de los ejes centrales de las declaraciones de Francos. El exjefe de Gabinete planteó que, pese a las diferencias que actualmente existen entre distintos sectores, los espacios vinculados al libre mercado podrían presentarse juntos en las próximas elecciones.

En ese sentido, incluyó expresamente al PRO, a los partidos que formaron parte de esa alianza y a La Libertad Avanza.

"Yo estoy convencido que los integrantes de este espacio, el PRO, todos los partidos que han conformado parte de esa alianza, y La Libertad Avanza, van a participar en la elección juntos", sostuvo.

La definición de Francos proyecta así una eventual confluencia electoral entre sectores que, de acuerdo con su interpretación, comparten una determinada orientación económica. La referencia se inscribe directamente en la discusión sobre cómo podrían configurarse las alianzas políticas de cara a las elecciones de 2027.

El dirigente también fue consultado por las diferencias que pueden aparecer dentro de esos espacios y por la posibilidad de que esas discusiones afecten el proceso de reformas impulsado por Milei.

El futuro de Patricia Bullrich

En relación con Patricia Bullrich, Francos descartó que exista actualmente una discusión sobre una eventual candidatura presidencial de la dirigente.

Al mismo tiempo, sostuvo que las diferencias que puedan surgir entre los distintos sectores no deberían poner en riesgo el proceso de reformas que impulsa el Presidente. "Yo no creo que pueda llegar a romper para hacer una especie de mileísmo pero sin Milei", señaló.

Pese a esa consideración, Francos destacó que mantiene "un gran respeto" por Bullrich, dejando planteada su valoración personal hacia la dirigente en medio de las discusiones sobre el futuro político del espacio.

La cuestión electoral, de todos modos, todavía aparece abierta para el propio exjefe de Gabinete, quien tampoco confirmó si tendrá una participación directa en las listas de 2027.

La visita de León XIV y el pedido de unidad

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre. Francos consideró que la presencia del Pontífice podría representar una oportunidad para promover una mayor unidad entre los diferentes sectores políticos y sociales del país.

"Ojalá pueda a través de su convocatoria generar más unión entre los argentinos de todos los sectores", expresó.

La referencia del exfuncionario estuvo vinculada no solamente a la dimensión política de la visita, sino también al rol pastoral del Papa frente a las situaciones de vulnerabilidad que atraviesan distintos sectores de la sociedad. En ese marco, Francos sostuvo que la misión de León XIV también implica acompañar a quienes se encuentran atravesando situaciones de vulnerabilidad y consideró que los eventuales planteos del Pontífice sobre las problemáticas sociales forman parte de su función pastoral.

"Ojalá que sirva también, como decía recién, para convocar más a la unidad para solucionar estos problemas", agregó.

De esta manera, el dirigente vinculó la visita papal con una posibilidad de generar espacios de unidad y de abordar las dificultades sociales desde una convocatoria que alcance a distintos sectores.

Francos y una eventual candidatura en 2027

Hacia el final de la entrevista, Francos fue consultado directamente sobre la posibilidad de ser candidato en las elecciones de 2027.

El exjefe de Gabinete evitó confirmar una eventual postulación y remarcó que todavía falta tiempo para definir las listas. Su respuesta dejó abierta la posibilidad de participar si recibe una invitación, aunque aclaró que actualmente esa eventual candidatura no constituye una prioridad personal.

"Si existe esa posibilidad o si me invita a participar, lo voy a hacer, por supuesto, pero no es algo que me desvele hoy", afirmó. Sus declaraciones dejaron así planteados dos escenarios que todavía deberán definirse: por un lado, la eventual construcción electoral conjunta entre La Libertad Avanza, el PRO y otros espacios vinculados al libre mercado; por otro, la posibilidad de que el propio Francos participe de esa competencia electoral.

Mientras tanto, el exfuncionario ratificó su respaldo al rumbo económico del Gobierno de Milei, defendió la continuidad de las reformas y las inversiones vinculadas al RIGI, y destacó el potencial de los proyectos de minería y energía para generar empleo y actividad. En paralelo, incorporó a la agenda política la próxima visita de León XIV, a la que atribuyó una posible capacidad para promover mayor unidad entre los argentinos.