Incidentes en la Marcha Universitaria: piedras, gases lacrimógenos y camiones hidrantes

La quinta Marcha Federal Universitaria registró momentos de tensión este jueves frente al Congreso de la Nación, donde se desplegó un importante operativo de seguridad para contener la movilización de estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, gremios y organizaciones sociales y políticas que se concentraron para reclamar por la educación pública.

Los incidentes comenzaron minutos antes de las 16, cuando un grupo de manifestantes empezó a romper sectores de las veredas y a arrojar piedras contra los efectivos policiales. La situación escaló cuando integrantes de agrupaciones de izquierda lanzaron proyectiles contra el vallado dispuesto para proteger el edificio legislativo e intentaron derribarlo.

Ante esos episodios, las fuerzas de seguridad utilizaron camiones hidrantes y gases lacrimógenos para dispersar a quienes protagonizaban los disturbios. La Gendarmería intervino en el sector donde se desarrollaban los enfrentamientos, mientras efectivos permanecían desplegados detrás de las vallas y personal motorizado participaba del operativo.

Las imágenes difundidas durante la jornada mostraron la intervención de los camiones hidrantes para alejar a los manifestantes que se encontraban frente al vallado. Después de dispersar a las personas que participaban de los incidentes, uno de los vehículos retrocedió.

La escena contrastó con el desarrollo general de la movilización, que había reunido a miles de personas para expresar su rechazo a la situación del financiamiento universitario y exigir que el Gobierno nacional cumpliera con la legislación vigente.

AHORA | Serios incidentes durante la quinta Marcha Federal Universitaria: encapuchados tiran piedras, bulones y tuercas. Hay gendarmes heridos https://t.co/W3B4uD57Ht https://t.co/ih9gUVFasF — TN - Todo Noticias (@todonoticias) October 15, 2026

El testimonio de un estudiante

En medio de los incidentes, uno de los jóvenes que participaba de la marcha cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad y aseguró que había concurrido a la movilización con la intención de expresarse pacíficamente.

"Soy estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, nosotros vinimos a manifestarnos de manera pacífica y la policía empezó a reprimir. Esto no puede seguir así", expresó.

Su testimonio reflejó la posición de uno de los participantes que se encontraba en el lugar durante la intervención de los efectivos. La declaración se produjo mientras el operativo de seguridad continuaba frente al Congreso y los camiones hidrantes eran utilizados para dispersar a los grupos involucrados en los enfrentamientos.

Los incidentes se concentraron en uno de los sectores del vallado, mientras el resto de la movilización mantenía sus actividades. De esa manera, la protesta presentó dos escenas simultáneas: por un lado, los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad; por otro, la continuidad de las expresiones públicas en defensa de las universidades.

El acto central y los incidentes

Pese a los episodios de violencia registrados en las inmediaciones del Congreso, el acto central de la quinta Marcha Federal Universitaria comenzó alrededor de las 16. Desde el escenario principal se entonó el Himno Nacional y se escucharon consignas vinculadas con la defensa de las instituciones y la educación pública. Entre las expresiones pronunciadas durante la jornada se destacó: "Viva la República, viva la Universidad, las Malvinas son argentinas".

La actividad central se desarrolló mientras en otro sector de la concentración persistían las consecuencias de los enfrentamientos. Los representantes sindicales y del ámbito educativo tenían prevista su participación en el acto, que se convirtió en uno de los puntos principales de la convocatoria.

En paralelo, efectivos de Gendarmería permanecían detrás del vallado de seguridad. El despliegue incluía camiones hidrantes y personal motorizado, en un contexto en el que las autoridades buscaban contener la movilización frente al Congreso.

La continuidad del acto puso de manifiesto que los incidentes no interrumpieron por completo la protesta. Mientras un sector protagonizaba los disturbios, miles de participantes seguían expresando sus reclamos y acompañaban las actividades organizadas para la jornada.

Las lluvias cambiaron la marcha

Las fuertes lluvias que afectaron a la ciudad de Buenos Aires durante la tarde también incidieron en el desarrollo de la movilización. Las condiciones meteorológicas complicaron la permanencia de los manifestantes en la zona y llevaron a que algunos gremios y agrupaciones comenzaran a retirarse antes de lo previsto. Frente a esa situación, los organizadores decidieron adelantar el acto central.

La modificación del cronograma se produjo en una jornada que ya estaba marcada por la tensión frente al Congreso y por el despliegue de las fuerzas de seguridad. Así, tanto los incidentes como las condiciones climáticas influyeron en la dinámica de una convocatoria que reunió a distintos sectores vinculados con la comunidad universitaria.

La marcha había sido organizada para visibilizar el reclamo por el financiamiento de las universidades públicas y exigir respuestas del Gobierno nacional. La presencia de estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, organizaciones gremiales y agrupaciones políticas reflejó la amplitud de los sectores que participaron de la movilización.

El reclamo universitario

El eje central de la quinta Marcha Federal Universitaria fue la exigencia de que el Gobierno nacional aplique de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que, según el planteo de los organizadores, fue ratificada en cinco oportunidades por el Congreso.

La legislación establece actualizaciones para los salarios del personal universitario, las becas estudiantiles y los fondos destinados a la educación superior, de acuerdo con la inflación acumulada desde diciembre de 2023.

Los sindicatos volvieron a denunciar el deterioro de los ingresos de los trabajadores universitarios y cuestionaron la falta de implementación de la norma por parte del Poder Ejecutivo. Esos reclamos constituyeron uno de los principales motivos de la convocatoria y estuvieron presentes durante las distintas actividades desarrolladas frente al Congreso.

La discusión sobre los recursos destinados a las universidades se convirtió así en el centro de una jornada atravesada por la protesta social, las diferencias políticas y los enfrentamientos registrados en las inmediaciones del edificio legislativo.

Los participantes reclamaron que se cumplan las disposiciones vinculadas con los salarios, las becas y el financiamiento de las instituciones de educación superior, en un contexto de cuestionamientos al Gobierno por la aplicación de la ley.