La fiscalía pone la lupa sobre transferencias de la FIFA y Camioneros a Chiqui Tapia

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó nuevas medidas para profundizar la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El funcionario judicial puso el foco en una serie de acreditaciones bancarias cuyo origen y concepto busca esclarecer, debido a que, según sostuvo, no aparecen entre los ingresos consignados en las declaraciones juradas incorporadas al expediente.

Entre los requerimientos presentados ante la Justicia se encuentran un pedido de información a la FIFA por tres transferencias que suman US$ 189.577,18 y otro dirigido al Sindicato de Choferes de Camiones para que explique 37 depósitos realizados entre 2016 y 2019, por un total de $1.494.678,79.

Las medidas forman parte de una investigación destinada a determinar la procedencia de distintos ingresos recibidos por Tapia y establecer si fueron declarados en la documentación patrimonial analizada en la causa.

El planteo de Pollicita no se limita a los movimientos provenientes de esas dos entidades. El fiscal también pidió información sobre transferencias realizadas por la AFA, viáticos declarados por el dirigente y gastos asociados a tarjetas corporativas emitidas a su nombre. A su vez, solicitó ampliar las medidas de investigación sobre Paola Moyano, exesposa de Tapia, a partir de su vinculación con determinadas cuentas bancarias, una caja de seguridad y tarjetas adicionales.

El conjunto de requerimientos busca reconstruir los movimientos financieros, conocer los conceptos que los originaron e identificar la documentación que permita contrastarlos con las declaraciones juradas incorporadas al expediente.

Los tres giros de la FIFA bajo análisis

Uno de los principales ejes de la investigación está relacionado con tres transferencias atribuidas a la FIFA, cuyos registros bancarios fueron incorporados a la causa. Pollicita solicitó que el organismo internacional precise el motivo de los pagos y aporte información sobre las condiciones en las que fueron realizados.

De acuerdo con la documentación bancaria, los giros se efectuaron en tres fechas diferentes:

19 de diciembre de 2018: US$ 49.585,53.

27 de junio de 2019: US$ 124.583,56.

27 de marzo de 2020: US$ 15.408,09.

En conjunto, las transferencias alcanzaron los US$ 189.577,18.

Los dos primeros importes fueron acreditados en una caja de ahorro en dólares de Tapia en el Banco Credicoop. El tercero tuvo un tratamiento diferente: fue liquidado en pesos y depositado en otra cuenta del mismo banco, por un total de $985.049,15.

Los registros de comercio exterior de la entidad bancaria identificaron como ordenante de las operaciones a "FEDERATION INTERNAT." y señalaron que los fondos tenían origen en Suiza. A partir de esos datos, el fiscal pidió que se libre un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA informe el concepto de cada pago, los cargos o comisiones que los habrían originado y las cuentas de destino de los fondos.

El requerimiento también busca establecer si existieron otras sumas abonadas al presidente de la AFA por parte del organismo internacional. Por eso, Pollicita solicitó que se detalle la totalidad de los honorarios, dietas, viáticos u otros conceptos que la FIFA le haya pagado a Tapia desde 2016.

Según sostuvo el fiscal, las declaraciones juradas incorporadas al expediente no consignan ingresos provenientes de la FIFA. Esa ausencia es uno de los motivos por los que pidió ampliar la información y precisar la naturaleza de las transferencias identificadas en los registros bancarios.

Camioneros: 37 depósitos en la cuenta sueldo del dirigente

El segundo eje del planteo fiscal está relacionado con los movimientos registrados en una cuenta sueldo de Tapia en el Banco Provincia. Pollicita solicitó que el Sindicato de Choferes de Camiones informe el concepto de 37 acreditaciones realizadas entre el 28 de enero de 2016 y el 4 de enero de 2019.

Los depósitos sumaron $1.494.678,79 y, de acuerdo con el escrito presentado por el fiscal, fueron los únicos ingresos registrados en esa cuenta durante el período analizado. El requerimiento busca conocer por qué se realizaron esas acreditaciones y bajo qué concepto fueron abonadas. Para ello, Pollicita pidió que el sindicato aporte documentación sobre la relación de Tapia con la entidad y las funciones que habría desempeñado.

En concreto, solicitó información sobre los siguientes puntos:

El concepto de las 37 acreditaciones bancarias.

El legajo del dirigente.

Los cargos o funciones que desempeñó.

Los recibos de haberes.

Las liquidaciones correspondientes a cualquier otro concepto abonado.

Las fechas de alta y baja.

La información permitirá establecer la naturaleza de los depósitos y contrastarla con los ingresos declarados por Tapia durante esos años.

Según señaló Pollicita, en las declaraciones juradas analizadas el presidente de la AFA había consignado ingresos provenientes del Ceamse, la Conmebol y la propia AFA. El fiscal busca determinar cómo se relacionan esas declaraciones con los movimientos bancarios detectados en la cuenta del Banco Provincia.

Paola Moyano, las cuentas bancarias y una caja de seguridad

El escrito fiscal también solicita ampliar las medidas de investigación sobre Paola Moyano, exesposa de Tapia, debido a su vinculación con distintas operaciones y productos bancarios. De acuerdo con información del Banco Credicoop incorporada al expediente, Moyano fue incorporada como firmante de dos cuentas de Tapia el 12 de febrero de 2019. Esa misma fecha se depositaron US$ 620.000 en efectivo en una de esas cuentas.

Además, la documentación señala que Moyano figura como cotitular de una caja de seguridad abierta ese día y como usuaria de tarjetas adicionales. A partir de esos antecedentes, Pollicita pidió que se extienda a Moyano el levantamiento de los secretos bancario, fiscal, bursátil y financiero que ya había sido dispuesto para Tapia. El alcance solicitado comprende el período que va desde 2016 hasta la actualidad.

El planteo se fundamenta, según el fiscal, en que la mayor parte de los bienes incluidos en las declaraciones juradas del presidente de la AFA tendría carácter ganancial. La ampliación de las medidas apunta a obtener información sobre las operaciones financieras vinculadas con Moyano y a precisar los movimientos relacionados con las cuentas, la caja de seguridad y las tarjetas mencionadas en la documentación bancaria.

La AFA deberá dar más explicaciones

Las medidas solicitadas por Pollicita también alcanzan a la Asociación del Fútbol Argentino. El fiscal pidió que la entidad explique cinco transferencias realizadas a cuentas de Tapia entre 2020 y 2023, por un monto total de $1.476.000. Además, solicitó precisiones sobre los $30 millones en viáticos que el dirigente declaró haber recibido de la AFA. El requerimiento busca conocer los conceptos correspondientes a esos pagos y contar con documentación que permita examinar las sumas consignadas.

Otro de los puntos incluidos en el escrito está relacionado con las tarjetas corporativas emitidas a nombre de Tapia. Pollicita pidió que se aporte documentación sobre esos instrumentos, sus límites y las rendiciones de gastos correspondientes.

Estas medidas se suman a los pedidos de información dirigidos a la FIFA, al Sindicato de Choferes de Camiones y a las entidades bancarias que aparecen vinculadas con los movimientos bajo análisis.