Los policías retirados están disconformes con el aumento acordado

Luego de la movilización de esta mañana hacia Casa de Gobierno llevada a cabo por un grupo de policías, efectivos retirados de la fuerza enviaron un petitorio al jefe de Policía, Ángel Agüero, donde plantean su descontento ante lo que consideraron un insuficiente aumento conseguido para el sector.

El documento, que comenzó a circular esta noche, resume los principales pedidos que la fuerza de seguridad solicita al Gobierno.

El más notable de los pedidos es que el incremento sea mínimamente del 28 por ciento y en una sola cuota.

"Somos conocedores de la situación económica que vive no solamente la provincia sino también todo el país, no estamos ajenos por cuanto vivimos en esta sociedad; pero consideramos que dicho incremento no resulta suficiente para vivir dignamente como nos merecemos", expresaron.

Ayer, el Ejecutivo provincial anunció un incremento salarial del 21 % para las fuerzas de seguridad. El aumento impactará en la liquidación de septiembre y absorberá la segunda y tercera cuota del bono que se había establecido semanas atrás.