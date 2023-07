Luis Romero habló sobre aplicar un sistema de Presupuesto Participativo en Valle Viejo

El precandidato a Intendente de Valle Viejo por la Libertad Avanza, Luis Romero, se encuentra recorriendo el departamento y realizando reuniones en los difentes barrios. Romero se encuentra acompañado por la docente Mariana Barrionuevo como precandidata a Senadora y por el periodista Franklin Medina como precandidata a Concejal.

El precandidato a Intendente de Javier Milei en Valle Viejo presenta su Plan de Gobierno sustentado en tres bases afirma él. La eficiencia, la transparencia y la participación serían los pilares de la plataforma electoral del frente "La Libertad Avanza Valle Viejo".

"La participación es un valor fundamental y necesario en el departamento y en cualquier sociedad, no existe forma de avanzar si la gente no se involucra, si no es parte de la cosa pública y de las decisiones que se toman. Tenemos que pasar de una democracia representativa, que se convirtió solo en delegativa, a una democracia participativa, donde el ciudadano es el protagonista real y quienes están en el poder meros administradores". Sostuvo Romero.

Mas adelante especificó las propuestas en el caso de ser electo Intendente:

"Para que la gente participe es necesario que el Estado recupere la confianza que la gente perdió debido a los malos gobiernos, nosotros vamos a aplicar el Sistema de Presupuesto Participativo junto a un Plan de Prioridades Barriales donde los vecinos de los diferentes barrios y localidades determinen las obras a realizar y acciones a ejecutar por parte del municipio, nadie mejor que aquellos que viven el día a día para marcar las prioridades y el camino que uno debe seguir".

"En Valle Viejo faltan muchas cosas, el Gobierno de la Provincia se encargó de los ingresos al Departamento, la Costanera y otras obras que son muy pintorescas pero no le han modificado la vida a los chacareros, es cuestión de hacer dos o tres cuadras hacia adentro desde las avenidas o entrar a algún barrio y los problemas siguen siendo los mismo desde hace varias gestiones, pasó Zenteno, pasó jalile, pasó Natalia Soria y tenemos problemas estructurales que no sean solucionado y que si siguen gobernando los mismos de siempre, los mismos partidos no se solucionarán. El municipio hizo una obra de reductores de velocidad que fue un fracaso, estuvieron mal realizados, se malgastó dinero público y nadie salió a decir cuanto nos costo la improvisación o "el aprendizaje" del intento de obra pública", remarcó Luis Romero.