Maradona: las querellas de Jana y Dieguito Fernando presentan sus alegatos finales

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este martes 13 de octubre con las exposiciones finales de dos de las querellas que representan a sus hijos. Será el turno de Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando Maradona, y Félix Linfante, representante de Jana Maradona, quienes presentarán sus argumentos ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro.

La audiencia forma parte de la etapa final del proceso judicial, en la que las partes deben exponer sus conclusiones sobre las pruebas producidas durante el debate y fundamentar sus respectivos pedidos de condena o absolución para los siete profesionales de la salud imputados por la muerte del exfutbolista.

La instancia de alegatos constituye uno de los momentos centrales del juicio, porque permite a las acusaciones y a las defensas desarrollar sus posiciones a partir de los elementos analizados durante las audiencias. En este tramo, los representantes de las partes presentan sus interpretaciones de las pruebas y explican por qué consideran que corresponde atribuir o descartar responsabilidades penales.

En ese marco, las exposiciones de Baudry y Linfante permitirán conocer los argumentos finales de las querellas vinculadas con Jana y Dieguito Fernando, antes de que el cronograma avance hacia las presentaciones de los abogados de los acusados.

Dieguito Fernando no estará presente

Una de las particularidades de la jornada será la ausencia de Dieguito Fernando, el hijo menor de Maradona. Su abogado, Mario Baudry, confirmó a TN que el joven no estará presente durante la audiencia de este martes y que, en su lugar, asistirá Verónica Ojeda, su madre.

El letrado también precisó que Dieguito Fernando concurrirá el día en que se difunda la sentencia. De esta manera, la representación de sus intereses en la audiencia quedará a cargo de Baudry, quien expondrá los argumentos de la querella ante el tribunal.

La participación de las querellas se desarrolla en una etapa en la que las distintas partes deben cerrar sus intervenciones y dejar planteadas sus conclusiones sobre lo sucedido durante las dos semanas previas al fallecimiento del exjugador, período que ocupó un lugar central en los argumentos de la Fiscalía.

Los fiscales cuestionaron la atención médica

La semana pasada, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren presentaron sus alegatos y cuestionaron la atención médica que recibió Maradona durante las dos semanas anteriores a su muerte. En sus exposiciones, la acusación describió ese período como una etapa marcada por la desorganización y atribuyó a los profesionales imputados distintas acciones y omisiones que, según sostuvieron, condujeron al fallecimiento del exfutbolista.

Los fiscales desarrollaron así su interpretación de las circunstancias que rodearon la atención médica y plantearon las responsabilidades que, desde la perspectiva de la acusación, correspondían a los integrantes del equipo de salud involucrados en el caso.

Como resultado de sus alegatos, solicitaron penas de prisión para seis de los imputados y pidieron que se retiren los cargos contra el médico clínico Pedro Di Spagna. Los pedidos de la Fiscalía constituyen uno de los antecedentes inmediatos de las exposiciones que se desarrollarán durante esta semana. Ahora será el turno de las querellas de presentar sus propias conclusiones, antes de que los abogados defensores respondan a las acusaciones y expongan sus argumentos.

El miércoles será el turno de las querellas de Gianinna, Dalma

El cronograma de alegatos continuará el miércoles 14 de octubre con las presentaciones de otros representantes de la familia del exfutbolista. Ese día expondrán Fernando Burlando, abogado de Gianinna y Dalma Maradona, y Pablo Jurado, representante de las hermanas de Diego Maradona.

Las audiencias permitirán completar las exposiciones de las querellas antes del comienzo de la etapa correspondiente a las defensas. De acuerdo con el calendario previsto, las presentaciones de los abogados de los acusados se desarrollarán durante los días 20, 21 y 22 de octubre.

El orden establecido marca el avance del proceso hacia su cierre, con las distintas partes convocadas a presentar sus posiciones finales ante el tribunal. Una vez que concluyan los alegatos, los acusados tendrán la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras antes de que los jueces pasen a deliberar.

Quiénes defenderán a los siete profesionales imputados

La etapa de las defensas contará con la participación de los abogados que representan a los siete profesionales de la salud involucrados en el proceso. Las exposiciones están previstas para los días 20, 21 y 22 de octubre, de acuerdo con el cronograma informado.

Por el neurocirujano Leopoldo Luque alegarán Francisco Oneto, Julio Rivas y Roberto Rallín. En representación de la psiquiatra Agustina Cosachov, los encargados de exponer serán Vadim Mischanchuk y Marcelo Rodríguez Jordán.

También están previstas las presentaciones de los siguientes abogados:

Diego Olmedo, defensor del psicólogo Carlos Díaz.

Franco Chiarelli, abogado de Ricardo Almirón.

Nicolás D'Albora y Agustín Varela, defensores de Nancy Forlini.

Martín Montalto, representante de Mariano Perroni.

María Julia Marcelli, defensora oficial de Pedro Di Spagna.

Las exposiciones de estos profesionales tendrán lugar después de que las querellas completen sus alegatos. Cada defensa deberá presentar sus argumentos en el marco de la etapa final del debate, frente a los cuestionamientos y pedidos formulados por las acusaciones.

La participación de los representantes legales de los siete imputados completará el tramo de presentaciones orales previsto antes del cierre del juicio.

El 22 de octubre está prevista la última jornada del proceso

Una vez concluidos los alegatos de las querellas y las defensas, los acusados tendrán la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras ante el tribunal. Después de esa instancia, los jueces se retirarán a deliberar.

El jueves 22 de octubre está señalado como la última jornada prevista del juicio por la muerte de Diego Maradona. Esa fecha constituye el punto de cierre establecido en el cronograma del debate, luego de las presentaciones finales de las partes y de la instancia destinada a escuchar a los acusados.

La continuidad de las audiencias durante esta semana y la siguiente estará centrada en completar las exposiciones pendientes, con la intervención de los representantes de los hijos y las hermanas del exfutbolista, seguida por los abogados defensores.

La jornada de este martes tendrá como protagonistas a Mario Baudry y Félix Linfante, quienes llevarán ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro los argumentos finales de las querellas de Dieguito Fernando y Jana Maradona.

Con los alegatos fiscales ya presentados, las exposiciones de las querellas en marcha y las defensas programadas para la próxima semana, el proceso judicial entra en su tramo decisivo. El calendario prevé completar las intervenciones el 22 de octubre, cuando los acusados hayan tenido la oportunidad de expresar sus últimas palabras y los jueces queden en condiciones de iniciar la deliberación correspondiente.