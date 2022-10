Máximo Kirchner: "Queremos saber quién está detrás de Sabag Montiel y Brenda Uliarte"

El diputado Máximo Kirchner remarcó esta tarde que desde las filas del Frente de Todos quieren saber "quién estaba detrás de (Fernando) Sabag Montiel y Brenda Uliarte", al pronunciar su primer discurso público desde el atentado que sufrió su madre en la puerta de su domicilio en la noche del jueves 1° de septiembre.

"Hoy leía un artículo que decía que 'se demuestran nexos entre el centro de estudiantes de tal escuela con tal organización'. Lo que queremos saber es quién estaba detrás de Sabag Montiel y Brenda Uliarte: ahí parece que se les acaba la intriga de quién está detrás de las cosas", completó durante un acto en Morón.

El diputado cuestionó al exmandatario Mauricio Macri por no haber utilizado los 45.000 millones de dólares recibidos del FMI durante su gestión para capitalizar al país y "generar la capacidad de repago de la deuda que se contrajo" en 2018.







"Y la exgobernadora (por María Eugenia Vidal) no solo era tributaria del endeudamiento nacional sino que además endeudó a la provincia de Buenos Aires", agregó Kirchner durante un acto del Frente de Todos en la localidad bonaerense de Morón, al tiempo que contrastó que mientras Vidal construyó 65 escuelas en cuatro años de gestión, Axel Kicillof "ya lleva construidas 110 escuelas en tres años del gobierno".



El titular del PJ bonaerense advirtió que "no es pensando que si suprimo a tal o cual el país va a estar mejor", al referirse a los discursos de odio.



"El desafío que tenemos de construir un país mejor no es queriendo suprimir al otro. Fue el propio presidente Macri el que decía el que había que mandar quinientos o seiscientos a la Luna para que la Argentina se desarrollara", agregó.



De igual modo consideró que "la idea de cárcel o bala ya se demostró fracasada entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983", al comparar la dictadura cívico-militar con el eslogan de algunas organizaciones de ultraderecha como Revolución Federal.



El legislador mencionó lo ocurrido en la noche del jueves 1° de septiembre, cuando la vicepresidenta Cristina Fernández fue apuntada y gatillada -sin que saliera el tiro- en la puerta de su domicilio por Fernando Sabag Montiel, y recordó que ese día él había advertido que entre la oposición se percibía una competencia por ver "quién mataba al primer peronista".