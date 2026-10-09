Milei y Bullrich se reunieron durante más de dos horas en Olivos para descomprimir la tensión

El presidente Javier Milei y la senadora Patricia Bullrich mantuvieron una reunión de trabajo de más de dos horas en la Quinta de Olivos, en un contexto marcado por las diferencias que la legisladora expresó públicamente con el Gobierno durante los últimos meses. El encuentro tuvo como objetivo acercar posiciones después de una serie de cortocircuitos que expusieron tensiones dentro del oficialismo.

Bullrich, quien conduce el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, utilizó la red social X para referirse a la conversación con el mandatario. "Conversación profunda con el presidente Javier Milei. Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad", escribió la senadora al comunicar el resultado del encuentro.

La publicación dejó explícito que durante la reunión se abordaron los planteos que Bullrich venía realizando en relación con distintos asuntos de la gestión. La legisladora cerró su mensaje con la sigla TMAP, correspondiente a la expresión "todo marcha de acuerdo al plan".

Por su parte, Milei también recurrió a las redes sociales para dar cuenta de la reunión con la jefa de su bloque en la Cámara Alta. A través de Instagram, el Presidente publicó: "Desayuno de trabajo con Patricia Bullrich en Olivos para hablar de todos los temas a fondo: MAGA".

Los mensajes de ambos dirigentes coincidieron en señalar que la conversación estuvo dedicada a tratar diferentes cuestiones de manera amplia. Sin embargo, las publicaciones no detallaron los acuerdos alcanzados ni precisaron qué decisiones podrían derivarse de los planteos formulados durante el encuentro.

La reunión se produjo después de varios episodios que habían deteriorado la relación entre la senadora y el Gobierno, aunque Bullrich conserva una posición relevante dentro de la estructura parlamentaria oficialista.

Bullrich en la reunión de gabinete

El encuentro en Olivos estuvo precedido por otro gesto de participación institucional. A comienzos de esa semana, Bullrich había asistido a la reunión de gabinete encabezada por Milei en la Casa Rosada.

Al día siguiente de esa reunión, el vocero presidencial, Adrián Ravier, buscó reducir la tensión con la titular del bloque libertario en el Senado y sostuvo que la legisladora "apoya la candidatura de Javier Milei para 2027". La declaración se produjo en medio de las diferencias que habían quedado expuestas en torno a decisiones de la administración nacional. La referencia a la candidatura presidencial buscó dejar en claro la posición política que el Gobierno atribuye a Bullrich, aun cuando durante los últimos meses la senadora había manifestado desacuerdos con aspectos de la gestión.

Su participación en las reuniones de gabinete y el posterior encuentro con Milei se inscriben en un escenario en el que la relación entre ambos dirigentes combina la pertenencia al mismo espacio político con diferencias sobre la coordinación interna y el tratamiento de determinadas iniciativas.

La posición de Bullrich adquiere especial relevancia por su responsabilidad al frente del bloque de LLA en el Senado. Desde ese lugar, participa en la negociación de proyectos y en la relación con los sectores aliados, en una Cámara Alta donde el Gobierno necesita ampliar su base de apoyo para conseguir la aprobación de sus reformas.

Presupuesto 2027 y Discapacidad

Uno de los episodios que desencadenó la última escalada de tensión estuvo relacionado con el Presupuesto 2027 y los cambios vinculados con Discapacidad.

Bullrich aseguró que no había sido informada sobre el contenido de esos artículos, pese a integrar la mesa política del oficialismo. A partir de esa situación, cuestionó públicamente la coordinación interna del Gobierno y apuntó contra el Ministerio de Economía. La senadora objetó que desde esa cartera se hubieran enviado modificaciones que, según sostuvo, no habían sido anticipadas a la conducción parlamentaria. El planteo puso el foco en la comunicación entre las áreas del Ejecutivo y los dirigentes responsables de llevar adelante las negociaciones legislativas.

El episodio dejó expuesta una diferencia sobre el modo en que se articulaban las decisiones gubernamentales con el trabajo parlamentario. Para Bullrich, la falta de información previa sobre los cambios incorporados al Presupuesto representó un problema de coordinación, particularmente por su participación en la mesa política y por su función al frente del bloque oficialista en el Senado.

La controversia se sumó a otros desacuerdos que ya habían deteriorado el vínculo y que colocaron a la senadora en una posición de cuestionamiento público frente a determinadas decisiones del Gobierno.

La polémica por la canción de Lali Espósito

A las diferencias por Discapacidad se agregó otro episodio que también tuvo repercusión pública. Horas después de sus críticas por ese tema, Bullrich publicó un video acompañado por una canción de Lali Espósito.

La publicación se produjo en un momento de tensión entre la senadora y el Gobierno, por lo que quedó incorporada a la secuencia de acontecimientos que marcaron el distanciamiento entre ambos sectores. Milei, por su parte, eligió bajar públicamente el tono de la controversia y sostuvo que no veía un problema en la elección de la artista. De esa manera, el mandatario evitó profundizar el desacuerdo en torno a la publicación de Bullrich.

Aunque el episodio se desarrolló en un plano diferente al de las discusiones sobre el Presupuesto, se sumó a una serie de situaciones en las que las diferencias entre ambos dirigentes quedaron expuestas públicamente.

La posterior reunión en Olivos tuvo lugar después de estos cruces y de los cuestionamientos vinculados con otras iniciativas legislativas. No obstante, los mensajes difundidos tras el encuentro no precisaron si el episodio relacionado con la canción fue uno de los temas tratados durante la conversación.

La Ley de Tierras volvió a enfrentar posiciones

Otro punto de conflicto estuvo relacionado con la Ley de Tierras y la estrategia elegida para avanzar con su tratamiento legislativo.

Bullrich cuestionó la decisión de impulsar una ley mientras continuaba abierta la discusión judicial. En ese contexto, planteó que avanzar con una iniciativa sin tener garantizada su aprobación podía terminar debilitando el instrumento que el Poder Ejecutivo ya tenía a través del DNU 70/2023. La objeción de la senadora estuvo centrada en la relación entre la estrategia parlamentaria y la situación judicial de la normativa. Su planteo apuntó a los riesgos de promover una nueva ley sin contar con certezas sobre su aprobación, en un escenario en el que el decreto presidencial constituía el instrumento utilizado por el Ejecutivo para derogar la legislación anterior.

La discusión adquirió un nuevo elemento este viernes 9 de octubre, cuando la Corte Suprema suspendió de manera provisoria los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado la Ley 26.737.

La decisión judicial se mantendrá hasta que la Justicia Federal de Bariloche resuelva sobre la legitimación de los demandantes y analice el pedido de una medida cautelar.

De esta forma, la controversia sobre la Ley de Tierras quedó atravesada tanto por las diferencias políticas dentro del oficialismo como por el desarrollo de la discusión judicial. La resolución provisoria de la Corte Suprema se produjo en el mismo contexto en el que Bullrich había cuestionado la estrategia gubernamental para avanzar legislativamente sobre el tema.