Milei invitó al papa León XIV a visitar la Argentina

El presidente Javier Milei envió una carta al papa León XIV para invitarlo formalmente a visitar la Argentina. La misiva fue entregada en el Vaticano por el canciller Pablo Quirno.

La noticia fue confirmada mediante un comunicado oficial de la Cancillería argentina, que enmarcó la invitación en el actual vínculo bilateral con la Santa Sede. "Esta iniciativa se inscribe en el excelente momento que atraviesa la relación diplomática entre la Argentina y la Santa Sede, que se ha caracterizado históricamente por el diálogo franco, la cooperación constructiva y la convergencia en valores fundamentales", señalaron desde el Palacio San Martín.

Asimismo, desde la cartera de Relaciones Exteriores reafirmaron la voluntad del país de "continuar trabajando de manera conjunta con la Santa Sede en favor de la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos".

Las versiones sobre una posible visita de León XIV a la Argentina comenzaron a circular poco después de su asunción. En distintas oportunidades, el pontífice se refirió a la posibilidad de viajar a América Latina.

La última mención pública fue en noviembre, cuando, al dialogar con periodistas a la salida de su residencia en Castel Gandolfo, señaló que durante el año del Jubileo tenía actividades diarias y que para el año siguiente, 2026, podrían comenzar a programarse viajes de manera gradual.

En ese contexto, manifestó que "por supuesto" le gustaría volver a América Latina y agregó: "Yo encantado de viajar".