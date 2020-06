Se acreditaría esta semana la Tarjeta Pro Familia

Luego de semanas de reclamos de los beneficiarios y tras haberse culminado una serie de pasos administrativos, desde el Ministerio de Desarrollo Social y Deportes se adelantó que el Gobernador Raúl Jalil ya firmó el decreto para hacer efectivo el pago de la Tarjeta Familia, la cual se había visto suspendida por la falta de envíos desde Nación. “Lo más complejo era el marco jurídico y el decreto que nos habilita para efectuar el pago”, declaró Marcelo Rivera en diálogo con Radio Valle Viejo, por lo que indicó que solo resta que “se protocolice, llegue al ministerio y luego al aérea contable para efectuar el pago esta semana”.

En ese sentido, dijo que se mantiene el monto que se venía pagando y para ello el Gobierno provincial destinará cerca de $11 millones para que los catamarqueños puedan acceder a este recurso.

De acuerdo a lo que comentado por el funcionario, no hubo modificación en el padrón inicial y podrán percibir el beneficio aquellos que también reciben otros programas nacionales, por cuanto no se entrecruzaron padrones con otros beneficios. “El gobernador quería sostener este programa, más allá de que algunos beneficiarios puedan estar percibiendo otros programas sociales nacionales. No se cruzó ninguna información con eso y con ningún otro padrón. Como son montos bajos y por más que estén cobrando Asignación o Tarjeta Alimentar lo mismo pueda cobrar el programa Profamilia”, expresó Rivera.

El funcionario hizo la aclaración que por una misma cuestión presupuestaria y de armado de la partida, los montos previos de la tarjeta quedan sin efecto. Por lo tanto en la acreditación de esta semana no habrá retroactivos de los meses anteriores.