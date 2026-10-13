Se reúne la mesa política para acelerar las negociaciones con los gobernadores

El Gobierno nacional volverá a reunir este martes a su mesa política en una semana marcada por las tensiones en el Congreso y las negociaciones con los gobernadores para sostener la agenda legislativa del oficialismo. El encuentro se realizará horas antes de que el presidente Javier Milei emprenda una nueva gira a Estados Unidos y tendrá como ejes principales la preparación de la estrategia parlamentaria y el estado de las conversaciones con las provincias.

La reunión semanal fue programada para las 13, en las oficinas del ex Ministerio del Interior, donde confluirán los principales referentes políticos y legislativos de La Libertad Avanza. La convocatoria se produce en un momento en el que el Ejecutivo busca impedir que la oposición avance con una sesión prevista para este jueves en la Cámara de Diputados, al mismo tiempo que procura asegurar apoyos para iniciativas que considera centrales para su gestión.

El encuentro tendrá una agenda amplia. Según anticipó un integrante de la mesa política, la reunión será un "popurrí", con discusiones destinadas a pulir la estrategia parlamentaria y repasar las negociaciones que el Gobierno mantiene abiertas con distintos mandatarios provinciales.

La intención es coordinar posiciones frente a los movimientos de la oposición y evaluar las alternativas disponibles para sostener el respaldo de los aliados, en un escenario en el que las decisiones legislativas y los acuerdos políticos con las provincias aparecen estrechamente vinculados.

Karina Milei reunirá a los principales referentes del Gobierno

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, encabezará el encuentro y volverá a coincidir con los principales funcionarios y operadores políticos del oficialismo.

Participarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; el armador nacional Eduardo "Lule" Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

La reunión se desarrollará sin la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, quien comenzará su agenda de actividades en Tailandia, en el marco de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

La ausencia de Caputo se suma a la partida prevista del Presidente hacia Washington, programada para las 23 de este martes. Antes de ese viaje, el oficialismo buscará dejar delineados los principales pasos políticos para afrontar una semana en la que confluyen la actividad parlamentaria, las negociaciones presupuestarias y los contactos con los gobernadores.

Karina Milei se queda

A diferencia de lo ocurrido en la mayoría de las giras internacionales, Karina Milei decidió no acompañar a su hermano a Estados Unidos. Según explicaron desde su entorno, la secretaria General de la Presidencia permanecerá en Buenos Aires para concentrarse en una serie de reuniones y actividades previstas para los próximos días, además de continuar al frente de la coordinación de la gestión.

Su decisión adquiere relevancia en el contexto de las negociaciones que el Ejecutivo mantiene tanto en el Congreso como con las administraciones provinciales. La permanencia de la funcionaria en la capital permitirá sostener el seguimiento de las conversaciones políticas mientras el Presidente desarrolla su agenda internacional.

Durante su estadía en Washington, Javier Milei tiene previstos encuentros con empresarios, una exposición en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y su participación en un acto contra el antisemitismo organizado por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto.

La coincidencia entre la gira presidencial y la reunión de la mesa política obliga al oficialismo a distribuir sus principales responsabilidades entre los funcionarios que permanecerán en el país y quienes acompañarán o desarrollarán actividades fuera de la Argentina.

Presupuesto 2027 y reforma electoral

Además de la agenda parlamentaria inmediata, el Gobierno busca acelerar las conversaciones con los gobernadores para avanzar con el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, dos asuntos que el Ejecutivo pretende tratar en el Senado hacia fines de octubre.

Aunque todavía no figuran formalmente en la agenda oficial, en Balcarce 50 anticipan la posibilidad de que se concreten nuevas reuniones entre el jefe de Gabinete y mandatarios provinciales. El objetivo es continuar las gestiones para construir acuerdos que permitan impulsar las iniciativas del Gobierno. En esa línea, Santilli mantuvo encuentros personales durante la semana pasada con Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, y Juan Pablo Valdés, mandatario de Corrientes.

También participó, junto con Karina Milei, de una visita a Salta para inaugurar una planta de litio. Allí estuvieron con el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, y el mandatario catamarqueño, Raúl Jalil.

Un día antes, ambos funcionarios nacionales se habían mostrado con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en el marco del inicio del traspaso de la cárcel de Devoto a Marcos Paz. Estas actividades forman parte de una secuencia de contactos que el oficialismo busca aprovechar para mantener una relación fluida con los gobiernos provinciales y fortalecer los respaldos políticos necesarios para su agenda legislativa.

La Conferencia de Federalismo Fiscal

El Gobierno también pretende aprovechar la presencia de distintos mandatarios provinciales en la ciudad de Buenos Aires con motivo de la Conferencia de Federalismo Fiscal para continuar las conversaciones políticas. De acuerdo con la agenda del evento, se espera la participación de Jorge Macri; Carlos Sadir, de Jujuy; Martín Llaryora, de Córdoba; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Ignacio Torres, de Chubut; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Leandro Zdero, de Chaco; y Gustavo Sáenz, de Salta, entre otros gobernadores.

La posibilidad de reunir a varios de ellos en la capital federal constituye una oportunidad para sostener los contactos que el Ejecutivo viene desarrollando con las provincias.

Más allá de los gestos de buena sintonía política, que tuvieron uno de sus antecedentes en París durante la Argentina Week, el oficialismo necesita transformar esos acercamientos en acuerdos concretos para respaldar sus iniciativas y evitar que la oposición reúna las condiciones necesarias para avanzar con su agenda.

En este escenario, las negociaciones provinciales no se limitan a los proyectos previstos para fines de octubre. También se relacionan con la urgencia de contener la ofensiva parlamentaria opositora de esta semana.

La sesión del jueves, el principal frente

Uno de los puntos centrales de la reunión de este martes será la sesión que la oposición pretende realizar el jueves en la Cámara de Diputados. El objetivo opositor incluye avanzar con el rechazo del DNU 70/23, extender la emergencia en discapacidad y tratar una iniciativa vinculada con el endeudamiento familiar. El oficialismo busca impedir que esos proyectos prosperen y, para ello, intenta convencer a los aliados que todavía mantienen una posición indecisa de que no habiliten el quórum necesario para abrir la sesión.

En ese intento de negociación también aparece el reciente fallo de la Corte Suprema que volvió a suspender la venta irrestricta de tierras a extranjeros. El Gobierno confía en que podrá persuadir a los sectores que aún no definieron su postura para evitar que la oposición consiga avanzar en el recinto.

La preocupación oficialista está puesta, por lo tanto, tanto en el contenido de los proyectos como en la posibilidad de que la oposición reúna los apoyos suficientes para iniciar el debate. La estrategia pasa por sostener los acuerdos parlamentarios y evitar que las diferencias con sus aliados se traduzcan en una derrota legislativa.

Otra sesión para el 21 de octubre

Como parte de su respuesta política, el Gobierno convocó a una nueva sesión para el 21 de octubre, con un temario variado que incluye iniciativas propias relacionadas con la discapacidad y el endeudamiento.

Según la información disponible, esas propuestas contemplan menores o nulos costos para el Estado. Con esta convocatoria, el oficialismo busca instalar sus propias alternativas legislativas y ofrecer una agenda que contraste con los proyectos que la oposición pretende tratar este jueves. Además, el Gobierno procura incorporar al temario el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, cuyo dictamen intentará obtener este miércoles.

La preparación de esa sesión se inscribe en una estrategia más amplia para ordenar los tiempos parlamentarios, reforzar las negociaciones con los bloques aliados y evitar que la oposición sea la que marque el ritmo de la actividad legislativa.