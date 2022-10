Sergio Berni crítico al Gobierno: "Me fui del kirchnerismo porque se apartó del proyecto de país que teníamos"

Desde que el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, anunció su ruptura con el kirchnerismo -en febrero de este año- no tuvo más que críticas hacia la coalición gobernante y ayer cuando visitó un programa de televisión no fue la excepción.

“Me fui del kirchnerismo porque se apartó del proyecto de país que teníamos”, señaló Berni al ser entrevistado por el periodista Lucas Morando para LN+. “Este no es el mismo kirchnerismo que conocí en Santa Cruz con Néstor Kirchner, en el año 89, donde teníamos otro proyecto de país que no es este”, explicó al ahondar en los motivos de su decisión.

Para el ministro provincial, “el kirchnerismo se alejó de sus bases” y eso hizo que él se alejara cada vez más de la vicepresidenta Cristina Kirchner, con la que hace meses que no cruza diálogo.

“No hablo con Cristina hace mucho tiempo porque desde que me alejé del kirchnerismo dejé de hablar con ella. No estamos peleados, le tengo gran afecto y cariño. Es una persona con la milité 33 años”, admitió.

Más allá de su embestida contra el kirchernismo, Berni también culpó al Frente de Todos por “no saber administrar el poder que le confió la sociedad para poder revertir los 4 años de macrismo”.

Sus opiniones sobre la gestión del presidente Alberto Fernández fueron lapidarias. “El Gobierno no pudo resolver el principal problema por el cual había basado el eje de su campaña, que era recuperar el poder adquisitivo del salario y terminar con una inflación del 50%”, recordó Berni, quien hizo hincapié en que la clase media es la más olvidada de las políticas económicas.

“Tenemos una clase media que todos los días está siendo castigada”, agregó al referirse al malestar que se percibe en ese sector social y aludiendo a la “carga impositiva”.

En ese sentido, se mostró alineado con las recientes declaraciones del ex diputado oficialista Facundo Moyano, que el año pasado renunció a su banca por diferencias con La Cámpora. “El peronismo no se dice, se hace. Comparto lo que dice Facundo Moyano de que “uno juzga a la gente por lo que hace no por lo que dice y este Gobierno está terminando con la clase media que es el motor de los argentinos”, insistió.

Según el ministro, “el peronismo hoy sólo está ayudando a los que menos tienen y se está olvidando de la clase media”. Recordó que Perón nunca habló de los planes sociales sino que siempre se preocupó por la clase trabajadora y de la Argentina productiva. “Pasamos de la Argentina productiva a la Argentina asistencialista y dejamos a la clase en la mitad del camino”, se lamentó.

Además, calificó de “intrascendente” a Alberto Fernández y lo culpó de todos los males que atraviesan los argentinos: “Así nos va como país”.

Berni está convencido que el principal error “fue pensar en un frente electoral para ganar las elecciones y no en un frente de Gobierno”. Dijo que a cuatro años de haber ganado las elecciones “el gobierno todavía no entendió para qué la ganamos ni por qué camino ir”.

Más allá de sus feroces críticas, en un momento de la entrevista bajó los decibeles y trató de dar un mensaje optimista, con miras al 2023. “No creo que el gobierno se haya olvidado de la gente, no lo pudo resolver. No creo que sea con dolo lo que está pasando. Es un conjunto de situaciones complejas que no supieron administrar”, aseveró.

Consultado por el conductor del programa acerca de quién podría ser el mejor candidato del Frente de Todos, Berni evitó dar una respuesta. “Yo estoy cada vez más afuera del Frente de Todos, cada vez me corren más. No me asusta, no me molesta. Es un problema que tiene que resolver el Frente de Todos”, se desligó.

Por último, no se mostró convencido acerca de una reelección. “No sé si pierden. Lo que veo es que la gente hoy está muy enojada con este Gobierno y defraudada. El reloj de arena se dio vuelta hace dos años y le queda poco tiempo” pronosticó. Y a modo de cierre remarcó que “el principal problema del gobierno no es económico sino político”.