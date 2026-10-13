Adenocarcinoma pulmonar: qué es el tumor maligno que le diagnosticaron al Papa

El Papa León XIV fue diagnosticado con un adenocarcinoma pulmonar, según informó el Vaticano en el primer parte médico difundido este martes, luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido en el Policlínico Gemelli de Roma. La confirmación del diagnóstico se produjo a partir del examen histológico realizado durante la operación, que ratificó las sospechas surgidas de los estudios preoperatorios.

El informe médico precisó que, para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida. Durante el procedimiento, el análisis histológico realizado en el lugar confirmó la presencia del tumor maligno.

"Para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica video asistida. El examen histológico in situ ha confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal y como se sospechaba a partir de los exámenes preoperatorios", informó el Vaticano.

De esta manera, el primer parte médico posterior a la operación confirmó la naturaleza de la enfermedad que afecta al Sumo Pontífice. La información oficial vinculó el resultado definitivo del examen realizado durante la intervención con las sospechas que ya habían surgido a partir de los estudios efectuados antes de la cirugía.

Qué es un adenocarcinoma pulmonar

El adenocarcinoma pulmonar es un tipo de cáncer que se origina en las células glandulares del pulmón, responsables de producir sustancias como el moco. Pertenece al grupo de los cánceres de pulmón de células no pequeñas y constituye el subtipo más frecuente de esta enfermedad, según la información difundida por el periodista Nelson Castro.

Su prevalencia también aparece reflejada en datos de la Sociedad Española de Oncología Médica y de la American Cancer Society, que señalan que este tipo de tumor representa aproximadamente entre el 40% y el 45% de todos los casos de cáncer de pulmón.

La enfermedad forma parte de un conjunto de patologías caracterizadas por la proliferación de células en los pulmones. De acuerdo con la descripción de Mayo Clinic, el cáncer de pulmón comienza cuando las células de estos órganos se multiplican de manera anormal. Los pulmones son dos órganos esponjosos ubicados en el pecho y cumplen una función central en la respiración.

Aunque el adenocarcinoma pulmonar es el tipo más común dentro de los cánceres de pulmón de células no pequeñas, su evolución no es idéntica en todas las personas. Las características particulares del tumor y el alcance de la enfermedad son factores que condicionan su desarrollo.

Una enfermedad que puede avanzar sin síntomas iniciales

Una de las características del adenocarcinoma pulmonar es que puede desarrollarse sin provocar síntomas durante sus primeras etapas. Por ese motivo, en algunos casos el diagnóstico se produce durante controles médicos de rutina o a partir de estudios realizados por otras razones.

Esta posibilidad hace que la enfermedad no siempre sea detectada a partir de manifestaciones evidentes en sus comienzos. En determinadas circunstancias, el hallazgo se concreta mediante evaluaciones médicas que permiten identificar la presencia del tumor.

La evolución depende de las características del cáncer y de si las células malignas permanecen dentro del pulmón o se extendieron a otras partes del cuerpo. Esa diferencia resulta relevante para establecer el alcance de la enfermedad, aunque la información difundida sobre el diagnóstico del papa León XIV se concentró en la confirmación del adenocarcinoma y en los detalles de la intervención quirúrgica.

En el caso del Pontífice, el informe del Vaticano indicó que el examen histológico realizado durante la operación confirmó el diagnóstico que habían anticipado los estudios preoperatorios. La extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho se llevó adelante mediante una técnica videoasistida, con el objetivo de que la intervención fuera radical.

El cáncer de pulmón

El cáncer de pulmón constituye un problema de salud de alcance mundial. Según la información consignada en el material médico de referencia, es la principal causa de muerte por cáncer en todo el mundo.

Entre los factores asociados con un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad se encuentra el consumo de tabaco. Las personas que fuman presentan el mayor riesgo de padecer cáncer de pulmón, y esa probabilidad aumenta de acuerdo con la cantidad de cigarrillos consumidos y con el tiempo durante el cual se mantuvo el hábito.

La relación entre el tabaquismo y el riesgo de cáncer pulmonar también contempla la posibilidad de reducir ese riesgo mediante el abandono del consumo. Dejar de fumar, incluso después de muchos años de haber mantenido el hábito, disminuye significativamente las posibilidades de desarrollar cáncer de pulmón.

Sin embargo, la enfermedad no afecta exclusivamente a quienes fuman. El cáncer de pulmón también puede presentarse en personas que nunca fumaron, por lo que la ausencia de antecedentes de tabaquismo no excluye por completo la posibilidad de desarrollar este tipo de tumor.

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