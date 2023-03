Casa de la Cultura, hasta el 31 de marzo sigue la muestra Miradas con amor

Hasta fin de mes se podrá visitar la muestra fotográfica “Miradas con amor” en la Casa de la Cultura, lo que organiza la Escuela de Arqueología de la UNCA en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

“Siempre he tratado de mirar los cuerpos desde otra perspectiva, como dice el título de la muestra, más amorosa y más realista, teniendo en cuenta que no es un modelo único de cuerpo y somos todos diferentes y está bien que así sea. Por eso me propuse generar fotos más sinceras con lo que yo estoy diciendo, con mi discurso”, explicó la autora Paloma Laguens, agregando que el proyecto comenzó a recibir devoluciones sumamente positivas y por este motivo, decidió “sacarlo a la calle y mostrarlo”.

En este sentido, Laguens, quien es fotógrafa y técnica de Conicet en el Instituto de Antropología de Córdoba, relató que las fotografías fueron tomadas en los hogares de las personas, lo que generó un clima de intimidad y comodidad “fue desde una mirada cuidadosa y amorosa. La primera inauguración fue en La Calera, provincia de Córdoba y ya nos hemos presentado varias veces, pero es la primera vez que salimos de Córdoba” por la invitación de la Escuela de Arqueología de la UNCA.

“La industria te hace que sigas haciendo y consumiendo cosas para alcanzar un modelo inalcanzable y aunque cumplas con esos cánones de belleza, la inseguridad pasa por otro lado y sobre todo para las mujeres, esto es muy exigente”, reflexionó la fotógrafa.