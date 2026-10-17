Catamarca avanza con la teleconsulta para ampliar el acceso a la atención médica

El sistema sanitario de Catamarca avanza en la implementación de la teleconsulta, una nueva modalidad de atención médica que permitirá a la población realizar consultas a distancia mediante videollamadas. La propuesta apunta a facilitar el acceso a profesionales de la salud y reducir las dificultades que enfrentan quienes viven en localidades alejadas de los principales centros asistenciales, donde las distancias pueden convertirse en un obstáculo para recibir atención presencial.

En ese marco, la ministra de Salud, Johana Carrizo, firmó un convenio con el Círculo Médico para avanzar en la incorporación de profesionales que brindarán atención a través de la plataforma institucional. El acuerdo constituye un paso en el proceso de transformación digital del sistema sanitario provincial, con el objetivo de acercar los servicios de salud a la población mediante herramientas tecnológicas.

La iniciativa busca ampliar las posibilidades de acceso a la atención médica y favorecer una respuesta más accesible, oportuna e integrada, especialmente para las comunidades que encuentran mayores dificultades para trasladarse hasta los establecimientos sanitarios.

Videollamadas, recetas digitales y derivaciones presenciales

Las consultas se realizarán mediante videollamadas a través de una plataforma integrada al Portal de Gobierno y a la Historia Clínica Digital. Esta articulación permitirá que los profesionales desarrollen distintas acciones vinculadas con la atención médica a distancia, de acuerdo con las necesidades de cada paciente.

A través de esta modalidad, los médicos podrán realizar evaluaciones, emitir recetas e indicaciones cuando corresponda y disponer derivaciones a una consulta presencial en aquellos casos que lo requieran. De esta manera, la teleconsulta funcionará como una alternativa para determinadas situaciones, sin reemplazar la atención presencial cuando resulte necesaria.

El alcance de la herramienta estará delimitado por el tipo de consulta. Según se informó, la modalidad estará destinada a situaciones que no constituyan urgencias ni emergencias. Ante esas circunstancias, las personas deberán concurrir a un centro de salud para recibir atención presencial.

Esta distinción establece el marco de utilización del servicio y define el papel de la plataforma digital como una vía complementaria para facilitar el contacto entre los pacientes y los profesionales de la salud.

El rol del Círculo Médico y la descentralización de los servicios

El presidente del Círculo Médico, Edgardo Varela, destacó el propósito del convenio y señaló que "este acuerdo tiene como objetivo descentralizar la atención en los centros de salud pública, que muchas veces están desbordados".

La incorporación de profesionales a la plataforma institucional se realizará a través de esa entidad, cuyos miembros serán los encargados de brindar las teleconsultas. Además, el Círculo Médico tendrá a su cargo la organización y la gestión administrativa de la cobertura profesional, una función central para poner en marcha esta modalidad de atención.

El planteo de descentralización se vincula con la búsqueda de alternativas que permitan acercar las consultas médicas a la población y contribuir a reducir la presión sobre los centros de salud pública, sin dejar de contemplar la necesidad de atención presencial para los casos que así lo exijan.

Comunidades rurales y localidades alejadas, entre las prioridades

La política de salud digital también contempla el desarrollo de estrategias específicas para comunidades rurales y localidades alejadas, donde las distancias pueden representar una dificultad concreta para acceder a los servicios sanitarios.

En estos territorios, la posibilidad de realizar una consulta mediante videollamada busca facilitar el contacto con profesionales y reducir las barreras geográficas que condicionan el acceso a la atención presencial. La propuesta se inscribe en un proceso más amplio de transformación del sistema sanitario provincial, orientado a incorporar herramientas digitales para acercar los servicios a distintos sectores de la población.

Con el convenio firmado por Johana Carrizo y Edgardo Varela en representación de las instituciones involucradas, Catamarca avanza en la organización de un esquema de atención que combina tecnología, participación profesional y articulación con las herramientas digitales del Gobierno provincial.

La implementación de la teleconsulta representa así un nuevo paso en la transformación del sistema de salud, con el objetivo de promover una atención más accesible, oportuna e integrada, especialmente para quienes viven lejos de los principales centros asistenciales y necesitan alternativas para superar las dificultades que imponen las distancias.