Se conoció por qué la hija menor de Romina Yan no se mudó con su abuelo y sus hermanos

Azul Giordano, la hija menor de Romina Yan y Darío Giordano, quedó en el centro de la atención después del estremecedor testimonio de su hermano Valentín sobre la violencia física y psicológica que aseguró haber sufrido durante su infancia.

En medio de la repercusión, Gustavo Yankelevich respondió un comentario en las redes sociales y aclaró cómo está su nieta, que tiene 20 años, vive en Estados Unidos y mantiene un perfil alejado de la exposición mediática. "Azul es un sol y vive en EE.UU., donde estudió. No la comparen, por favor. Ella también sufrió mucho", escribió el productor.

La respuesta de Gustavo llegó después de que compartiera una emotiva publicación dedicada a sus nietos Franco y Valentín, en la que destacó la fortaleza que tuvieron para salir adelante después de las experiencias dolorosas que atravesaron.

A raíz de ese mensaje, una usuaria le preguntó por la situación de Azul y quiso saber si vivía con su padre. El productor decidió contestar y dejar en claro que la historia de la joven también estuvo atravesada por el sufrimiento.

A diferencia de sus hermanos, Azul conserva el apellido Giordano y eligió mantener su vida privada lejos de los medios. Actualmente reside en Estados Unidos, donde estudia y desarrolla intereses vinculados al mundo audiovisual. Según trascendió, comenzó su formación con orientación hacia la dirección y luego se volcó al guion.

Sin embargo, hasta el momento no se conocieron detalles concretos sobre las razones por las que no se fue a vivir con Franco y Valentín a la casa de su abuelo materno.

QUÉ PASÓ CON AZUL TRAS LA MUERTE DE ROMINA YAN

Cuando Romina Yan murió, el 28 de septiembre de 2010, sus tres hijos eran menores de edad. Franco y Valentín tenían 10 y 7 años, respectivamente, mientras que Azul tenía apenas 4. Valentín explicó que, después de hablar con su abuelo sobre lo que sucedía en su casa, él y Franco le pidieron dejar de vivir con su padre.

Finalmente, tras un proceso judicial que se extendió durante años, Gustavo obtuvo la tenencia de los dos hermanos, pero la nena continuó al cuidado de Darío Giordano.

"Fue duro al principio. Para ella fue muy duro. Siempre nos entendió, siempre supo por qué nos fuimos", recordó Valentín durante la entrevista con Schapiro. "Al principio cuando ella era muy chiquita sentía que la habíamos dejado sola. Después nos terminó entendiendo y hoy tenemos una relación espectacular", agregó.

Aunque ya no vivían bajo el mismo techo, los hermanos podían encontrarse en el colegio al que asistían y compartir los fines de semana en la casa de Gustavo Yankelevich, donde Azul iba a reencontrarse con Franco y Valentín. Según contó el joven, concretar esos acuerdos no fue sencillo, en medio de una fuerte disputa con su padre, Darío Giordano, que también dificultaba el vínculo entre los hermanos.

"Costó porque justamente Darío se empecinó en hacer que todo sea... Él embarró la cancha. A día de hoy no tengo relación con él, nunca la tuve, nunca la quise tener", concluyó Valentín al recordar el conflicto familiar.