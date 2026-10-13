Catamarca fortalece la formación en cuidados paliativos

En el marco del Día Mundial de los Cuidados Paliativos, el Ministerio de Salud de Catamarca llevó adelante una jornada de capacitación bajo el título "Cuidar hasta el final: una mirada integral en cuidados paliativos", con el propósito de que el personal de salud conozca las características de este abordaje y pueda incorporarlo a la atención de sus pacientes.

El encuentro estuvo orientado a proporcionar conocimientos actualizados y herramientas técnicas para el acompañamiento integral de personas que atraviesan enfermedades amenazantes para la vida. La propuesta apunta a fortalecer las capacidades de los equipos sanitarios para responder a las necesidades de los pacientes y sus familias durante las distintas etapas de la enfermedad.

La capacitación se enmarcó en una fecha destinada a visibilizar la importancia de los cuidados paliativos y a reivindicar su reconocimiento como un derecho universal. En ese sentido, la jornada puso de relieve la necesidad de contemplar no solamente las manifestaciones físicas de una enfermedad, sino también las dimensiones emocionales y espirituales que forman parte de la experiencia de quienes atraviesan situaciones de salud complejas.

El acompañamiento de las familias constituye, además, uno de los componentes centrales de esta modalidad de atención. Por ese motivo, el encuentro buscó contribuir a que los trabajadores sanitarios cuenten con recursos para abordar las distintas necesidades que surgen desde el diagnóstico y durante la evolución de las patologías, así como en las etapas posteriores a la muerte del paciente.

Los cuidados paliativos, el paciente y su familiar

La referente del Equipo Interdisciplinario del Hospital San Juan Bautista, Soledad Ponce, explicó el alcance del trabajo que realizan los profesionales que se desempeñan en esta área y destacó que la atención comprende tanto a las personas que atraviesan enfermedades amenazantes para la vida como a sus familias.

"Nuestro abordaje trata de atender a pacientes que transitan patologías amenazantes para la vida, enfermedades crónicas en etapa terminal y a sus familias", señaló Ponce al describir las características de la tarea asistencial.

La referente explicó que el acompañamiento comienza desde el momento del diagnóstico y continúa a lo largo de las distintas etapas de la enfermedad. De esta manera, el trabajo de los equipos no se limita a una instancia puntual, sino que contempla un proceso de atención que se prolonga hasta las últimas etapas de la vida del paciente.

En ese recorrido, el vínculo con la familia ocupa un lugar importante. Los allegados también atraviesan las consecuencias emocionales y personales de la enfermedad y requieren acompañamiento durante el proceso. Por esa razón, el abordaje incluye la atención de las necesidades familiares y contempla la continuidad del apoyo una vez producido el fallecimiento.

Ponce detalló que el trabajo comprende también el acompañamiento durante el duelo. "Se hace un abordaje desde el inicio del diagnóstico, se trabaja mucho con el paciente y las familias hasta las últimas etapas de la vida del paciente, pero luego se hace un acompañamiento en el duelo de la familia", explicó. De esta manera, la atención paliativa incorpora una perspectiva que contempla el proceso completo, desde el diagnóstico de una enfermedad amenazante para la vida hasta el acompañamiento de los familiares después de la pérdida.

El trabajo interdisciplinario, una herramienta central

Otro de los aspectos destacados durante la capacitación fue la importancia de la interdisciplinariedad en los cuidados paliativos. Según explicó Ponce, el abordaje requiere la participación coordinada de profesionales de la salud para atender las diferentes necesidades que pueden presentar los pacientes y sus familias.

La referente del Equipo Interdisciplinario del Hospital San Juan Bautista vinculó directamente ese enfoque con la realización de instancias de formación destinadas al personal sanitario.

"Nuestro abordaje es interdisciplinario y de esto tienen que ver estas capacitaciones, de ayudar al personal de salud a poder brindar este abordaje a sus pacientes", afirmó. La capacitación impulsada por el Ministerio de Salud se orientó precisamente a fortalecer esos conocimientos y a facilitar que el personal pueda aplicar herramientas de atención integral en sus respectivos ámbitos de trabajo.

El objetivo es que los trabajadores sanitarios conozcan las características de los cuidados paliativos y puedan comprender las necesidades que aparecen en las personas que transitan enfermedades amenazantes para la vida. En ese sentido, la formación se plantea como una instancia para ampliar los recursos técnicos disponibles y favorecer un abordaje que contemple al paciente y a su entorno.

La perspectiva interdisciplinaria también permite reconocer que las necesidades de quienes atraviesan estas patologías no se reducen a un único aspecto. El propósito señalado durante la jornada fue promover una atención que tenga en cuenta las dimensiones físicas, emocionales y espirituales, además de acompañar a las familias durante el proceso.

Aliviar el dolor físico, emocional y espiritual

La celebración del Día Mundial de los Cuidados Paliativos tiene como uno de sus objetivos reivindicar la atención paliativa como un derecho universal. La fecha busca, además, visibilizar la importancia de aliviar el dolor en sus distintas dimensiones y respaldar tanto a los pacientes como a sus familiares.

El enfoque planteado por el Ministerio de Salud reconoce la necesidad de brindar herramientas para atender a personas que presentan enfermedades amenazantes para la vida, incluidas las enfermedades crónicas en etapa terminal. En este contexto, el alivio del dolor físico se integra con la atención de las necesidades emocionales y espirituales. La propuesta de formación busca que el personal de salud disponga de conocimientos actualizados para desarrollar un acompañamiento integral, de acuerdo con las características de cada situación.

El apoyo a las familias también forma parte de ese propósito. Desde el inicio del diagnóstico, los allegados pueden necesitar orientación y acompañamiento frente a las distintas etapas de la enfermedad. La tarea de los equipos, según lo expuesto durante la jornada, contempla esa dimensión y se extiende al período de duelo.

La capacitación "Cuidar hasta el final: una mirada integral en cuidados paliativos" reunió estos aspectos bajo una misma propuesta formativa, con la intención de fortalecer la preparación del personal sanitario y promover una atención que considere las múltiples necesidades que aparecen durante el proceso de enfermedad.

Catamarca cuenta con una ley

Al cierre de la jornada, la directora de Cáncer, Mariela Nieva, destacó la importancia de hacer visible el trabajo que se desarrolla en el área de los cuidados paliativos y señaló que Catamarca está creciendo en este campo. "En este día buscamos hacer visible el trabajo de los cuidados paliativos; Catamarca está creciendo en esta área, tenemos una Ley de Cuidados Paliativos, una Unidad de Cuidados Paliativos y un Programa Provincial, lo que es muy importante para nuestros pacientes", expresó.

Las declaraciones de Nieva pusieron de relieve tres componentes mencionados como parte del desarrollo de esta área en la provincia:

Ley de Cuidados Paliativos: el marco normativo señalado por la funcionaria.

Unidad de Cuidados Paliativos: un espacio destinado al desarrollo de esta modalidad de atención.

Programa Provincial de Cuidados Paliativos: una herramienta que forma parte de la estructura provincial vinculada con el área.

La directora de Cáncer destacó la importancia de estos componentes para los pacientes y vinculó su existencia con el crecimiento de los cuidados paliativos en Catamarca.