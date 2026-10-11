Catamarca: rige alerta amarilla por viento para seis departamentos

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente para este lunes 12 de octubre la Alerta Amarilla por Viento para sectores de Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Belén, Santa María, Andalgalá y Pomán.

Se prevén vientos del sector oeste de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos. Estas condiciones pueden generar reducción de visibilidad, viento blanco y/o ventisca. Asimismo, los caminos de acceso al Balcón del Pissis se encuentran nevados, lo que imposibilita el tránsito por la zona.

Continúa la inhabilitación preventiva de los accesos al Balcón del Pissis.

Ante este escenario, continúan inhabilitados preventivamente los accesos al Balcón del Pissis, por lo que se solicita a turistas, operadores turísticos y visitantes no ingresar a la zona mientras se mantengan las condiciones adversas.

La medida forma parte de las acciones preventivas de Protección Civil y Gestión de Riesgos para preservar la seguridad de quienes transitan por este sector cordillerano.