Catamarca se sumó a la 5° Marcha Federal en defensa de la universidad pública

Catamarca fue escenario de una nueva jornada de protesta en el marco de la quinta Marcha Federal Universitaria, una movilización que se desarrolló en consonancia con la medida de fuerza replicada a lo largo y ancho del país. La convocatoria reunió a distintos sectores de la comunidad educativa y a organizaciones sociales, gremiales y políticas, con el objetivo de defender la universidad pública y reclamar por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La concentración principal tuvo lugar frente a la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), sobre la avenida Belgrano, en las inmediaciones de la Plaza Virgen del Valle y en el acceso a la sede central de la institución. Allí confluyeron estudiantes, docentes, nodocentes, autoridades universitarias, jubilados autoconvocados y representantes de diversas agrupaciones.

La movilización volvió a colocar en el centro de la escena el reclamo por el financiamiento de las universidades públicas y la preocupación expresada por los sectores participantes ante la falta de aplicación de la normativa destinada a sostener el funcionamiento del sistema universitario.

La jornada se desarrolló como parte de una protesta de alcance nacional, con manifestaciones en distintos puntos del país. En Catamarca, la convocatoria tuvo como escenario principal el predio de la UNCA y sus alrededores, donde las columnas de manifestantes se reunieron para realizar un recorrido simbólico y participar del acto central.

Todos frente a la UNCA

La organización de la marcha incluyó la llegada de columnas provenientes de distintos sectores de la ciudad. Una de ellas estuvo encabezada por el rector de la Universidad Nacional de Catamarca, Oscar Arellano, junto con directivos y miembros de la comunidad educativa que partieron desde el sector de La Alameda.

A ellos se sumó la comunidad educativa de la ENET N.º 1, que acompañó al rector durante el recorrido hacia la intersección de las avenidas Belgrano y Junín, identificada como uno de los puntos centrales de la convocatoria. Desde ese lugar, los participantes realizaron un recorrido alrededor del predio universitario, en una vuelta simbólica que reunió a los distintos sectores movilizados. La actividad concluyó en el punto de partida, donde se desarrollaron las instancias centrales de la jornada.

La participación de estudiantes, docentes, nodocentes, autoridades, jubilados autoconvocados y agrupaciones gremiales y políticas mostró la diversidad de sectores presentes en la movilización. Todos confluyeron en una jornada que tuvo como principal escenario el acceso a la sede central de la UNCA.

Himnos y el documento del CIN

Una vez finalizado el recorrido alrededor del predio universitario, los participantes se reunieron nuevamente en el lugar de partida para continuar con el acto central.

Allí entonaron el Himno Nacional Argentino y el Himno de la Universidad Nacional de Catamarca,. Posteriormente, se contempló la lectura del documento elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo mencionado en la convocatoria como responsable de la elaboración del texto que sería leído durante el cierre de la jornada.

El acto se desarrolló en el marco de los reclamos por el financiamiento universitario y de la oposición de los sectores movilizados a la falta de aplicación de la ley correspondiente. La marcha en Catamarca se integró, de esta manera, a una jornada de protesta que tuvo expresiones en todo el país.

Arellano defendió la universidad gratuita, pública y de calidad

Antes de la finalización de la marcha y de la lectura del documento del CIN, el rector Oscar Arellano se pronunció sobre la situación del sistema universitario y expresó su defensa de la educación pública.

"Nosotros defendemos la universidad gratuita, pública, cogobernable y de calidad. Y por eso la universidad es una herramienta de transformación de vida como lo ha sido para muchísimos catamarqueños y argentinos", manifestó.

Con estas palabras, Arellano destacó el papel de la universidad como una institución capaz de transformar las trayectorias de vida de las personas. Su declaración estuvo centrada en cuatro características que consideró fundamentales: la gratuidad, el carácter público, el cogobierno y la calidad educativa.

Ing.Oscar Arellano

El rector vinculó esa defensa con la experiencia de numerosos catamarqueños y argentinos que encontraron en la universidad una herramienta para modificar sus oportunidades y recorridos personales.

Las dudas sobre el impacto de las marchas

Además de defender el modelo de universidad pública, gratuita, cogobernable y de calidad, Arellano se mostró dubitativo respecto de los resultados concretos de las movilizaciones y de su capacidad para generar un cambio en la actitud del Gobierno nacional.

El rector se refirió particularmente a la quinta Marcha Federal Universitaria y al escenario en el que se desarrolló, después de un pronunciamiento judicial y ante lo que describió como un incumplimiento del Gobierno.

En ese sentido, expresó: "Esta quinta marcha se hace después del dictamen de la justicia y del incumplimiento del gobierno". La declaración puso el foco en dos elementos que, según sus palabras, enmarcaron la nueva jornada de protesta: el dictamen de la Justicia y la falta de cumplimiento atribuida al Gobierno nacional.

Arellano también manifestó incertidumbre sobre los frutos de las marchas como herramienta de presión y sobre la posibilidad de que estas movilizaciones modifiquen la posición de las autoridades nacionales. Su planteo reflejó las dudas que expresó respecto de la efectividad de las convocatorias para producir cambios en la situación que motivó los reclamos.