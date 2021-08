Con amplia participación, la UNCA inició su proceso electoral

En las facultades de Tecnología, Salud, Humanidades y Derecho se desarrollaron esta semana las elecciones a representantes de los Consejos Directivo, Superior y Colegio Electoral, en donde estuvieron habilitados a votar los cuatro claustros de Estudiantes, Egresados, Docentes y No Docentes. Todo estuvo dispuesto respetando los protocolos sanitarios, para ello se dotó de kits a las autoridades de mesa, se dispuso personal de maestranza para sanitizar todas las superficies, y las Facultades organizaron las mesas de tal manera de respetar el distanciamiento y evitar aglomeraciones.

Derecho

En la Facultad de Derecho el decano, Dr. Gonzalo Salerno aseguró que hubo alta participación en todos los claustros, “cerca del 75 y 80% promedio. Destaco la disciplina, la prolijidad, el cumplimiento de las normas. “Todo fue muy cuidado, con mucho trabajo del personal de la Facultad y de la UNCA. Y también recalcó “el entusiasmo de la gente por regresar a la facultad y a la Universidad y de poder cumplir de esta obligación institucional”, expresó.

En la Facultad de Derecho en tres claustros hubo lista única mientras que en el claustro de estudiantes se presentaron dos listas de la agrupación UED y Franja Morada, resultando ganadora la agrupación UED en las tres categorías es decir para Consejos Directivo, Superior y Colegio Electoral.

“En los otros claustros destaco la unanimidad prácticamente no hubo votos en blanco, y eso me llena de satisfacción. En el claustro de Egresados todos votos afirmativos, en Docentes todos afirmativos, y en No Docentes todos votos a favor y solo dos en blanco”, acotó Salerno.

Salud

Por otra parte, en la Facultad de Ciencias de la Salud, hubo lista única en los claustros Docentes, No Docentes y Egresados donde se presentó la agrupación Celeste y Blanca, y la Agrupación Franja Morada en el claustro de Estudiantes. El decano, Dr. Omar Barrionuevo reconoció a los integrantes de la Junta Electoral de la Facultad, “por la responsabilidad y compromiso asumido en todas las instancias relacionadas con la elección”.

Humanidades

En tanto en la Facultad de Humanidades del claustro de estudiantes, votó el 46.8% del padrón. La lista de la agrupación Franja Morada Humanidades, logró tres consejeros directivos, un consejero superior y tres representantes del Colegio Electoral. La agrupación Hacer Historia, un consejero directivo y un representante del Colegio Electoral y la agrupación Renovación Universitaria, un consejero directivo y una representante del Colegio Electoral.

En cuanto al claustro de No docentes, votó en un 90.24% del padrón con una lista única perteneciente a la lista Unidos por Humanidades, que logró una consejera directiva.

El claustro de Egresados, mientras tanto, participó un 44.11% del padrón con la lista Unidos por Humanidades, que logró una consejera directiva.

En referencia al claustro de Docentes, el 80.11% del padrón, que obtuvo siete consejeros directivos por ese claustro padrón con la lista Unidos por Humanidades.

Tecnología

Finalmente, en la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas los cuatro claustros presentaron lista única. En el estamento Docentes participó el 73% padrón y hubo 8 votos en blanco. En el claustro Estudiantes la participación fue del 36%, y en general hubo 513 votos a favor de la lista Franja Morada, y 15 en blanco. En el claustro No Docente 85%. Y Egresados 27% con poca participación. En los claustros Docentes, Egresados y No Docentes se presentó la Lista Nueva Facultad.

“A pesar de la pandemia y el temor de la comunidad universitaria, nos sorprendió la participación sobre todo de docentes y estudiantes, hay que tener en cuenta que hay muchos estudiantes del interior provincial y algunas personas aisladas. Recordemos que en la Facultad seguimos con clases virtuales y únicamente prácticas presenciales”, detalló el Decano de esta Unidad Académica, Ing. Carlos Savio.

El proceso electoral continúa la próxima semana en la facultad de Ciencias Exactas y Naturales, los días 18 y 19 de agosto, y en la Facultad de Ciencias Agrarias el día 23 Estudiantes y No Docentes, y el día 24 Docentes y Egresados.