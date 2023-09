Daño en el Templo de San José: se adelantó el cambio del tránsito en el departamento

Tras las celebraciones por el 2° aniversario de la Beatificación de Esquiú, desde este lunes se procederá a la revisión de la estructura del Templo de San José de Piedra Blanca, el cual acusa daños en su estructura. Las mismas, según las autoridades de la Iglesia local corresponden al impacto provocado por las vibraciones de los vehículos, generado esto por el cambio del tránsito que interpuso la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, lo que derivó que el tránsito comenzar a pasar por la calle posterior a la iglesia parroquial.

Para poder realizar este estudio, se había comunicado que desde este lunes 11 se septiembre un “cambio provisorio en la circulación” en el departamento, el cual es parte de lo que se había sido acordado hace trenta días entre la comuna de Fray Mamerto Esquiú y el cura párroco de San José, Pbro. Carlos Robledo, esto al momento de concretarse la reunión para acordar la entrega de la llave de La Graciana, la que hasta ese momento ocupaba el Concejo Deliberante de F.M.E. No obstante esta fecha, desde finales de la semana pasada, los vecinos ya transitan según la nueva circulación.

Según lo informado, la calle María de las Nieves Medina de Esquiú permanecerá cerrada al paso vehicular. En tanto el transito no pesado que circule de sur a norte por Ruta n° 41, deberá ingresar por calle Santiago Esquiú, que cambiará su sentido de circulación provisoriamente, para empalmar con Avda. Girardi. Además el estacionamiento por sobre calle Santiago Esquiú va a estar prohibido y es por ello que se solicita no estacionar en calle Girardi pasando Santiago Esquiú, para de esta manera no generar inconvenientes en el giro del colectivo urbano.

“El tránsito pesado que viene por Ruta n° 41, para ingresar a Piedra Blanca, deberá desviarse hasta Ruta n° 1 y volver a ingresar por Diego Gershani, a excepción del colectivo urbano, que tendrá paso habilitado. En tanto la circulación en Avda. La Callecita se mantendrá de norte a sur”, puntualizaron.

El Templo

En este sentido, se debe recordar que el Cura Párroco había adelantado a La Unión el pasado 10 de agosto que “desde el lunes 14 de agosto, la comuna dijo que cambiará el recorrido del tránsito por la otra calle del lado de casa parroquial". La promesa en ese momento era cerrar por completo la que se venía usando del lado sur y detrás del Templo. Y de esta manera se hacía lugar al reclamo por el impacto que las vibraciones de los vehículos provocaron en el Monumento Histórico Nacional, tema polémico que es preocupación de la comunidad, al punto que los feligreses elevaron una nota reclamando al Ejecutivo municipal por este tema.

La nota, que vino a generar una marcha atrás en una de las decisiones más polémicas de Ferreyra, puntualizaba que “las profundas grietas se han producido a partir del cambio de dirección del tránsito y el incesante paso de todo tipo de vehículos. Esto produce una constante vibración que repercute negativamente en la estructura del templo”. Acotando seguidamente que esto corroborado por profesionales del medio.