Feria del Libro: Teresa Parodi emocionó a un salón colmado

La música y la emoción tuvieron un lugar destacado este sábado 10 en la penúltima noche de la Feria del Libro de Catamarca, con la presentación de Teresa Parodi, una de las voces fundamentales de la canción popular argentina. Ante un salón colmado, la artista protagonizó un encuentro en el que se combinaron canciones profundamente arraigadas en la memoria colectiva, nuevas composiciones y expresiones de afecto hacia el público catamarqueño.

La presentación propuso un recorrido por distintas etapas de su repertorio, con obras que forman parte de la memoria afectiva de varias generaciones y canciones pertenecientes a su nuevo trabajo discográfico, Hasta que amanezca. A lo largo del espectáculo, los asistentes respondieron con palmas, aplausos y coros, acompañando las interpretaciones de una artista cuya obra ocupa un lugar destacado dentro de la música popular argentina.

Desde el comienzo, Parodi dejó en claro el cariño que siente por la provincia. "Cuando supe que venía a Catamarca me puse muy feliz, porque quiero mucho a su provincia", expresó al iniciar el encuentro. Sus palabras marcaron el tono de una noche en la que la cercanía entre la artista y el público se manifestó tanto en la recepción de sus canciones como en la despedida final.

El salón colmado acompañó cada momento de la presentación. Los clásicos convocaron a cantar, recordar y compartir melodías conocidas, mientras que las composiciones más recientes permitieron acercarse a la propuesta artística de Hasta que amanezca, un disco que cuenta con la participación de numerosos artistas invitados.

Un repertorio que atravesó generaciones

Durante el concierto, Teresa Parodi interpretó algunas de las canciones más reconocidas de su trayectoria. Entre ellas estuvieron "Pedro canoero", "A la abuela Emilia", "El otro país" y "Apurate, José", obras que fueron recibidas con entusiasmo por los asistentes.

El público acompañó estas interpretaciones con palmas y aplausos, además de corear las canciones y celebrar cada una de las intervenciones de la artista. La respuesta colectiva convirtió el repertorio en un espacio de encuentro entre la música y los recuerdos de quienes reconocieron en esas composiciones parte de su propia historia afectiva.

La presentación no se limitó a recuperar canciones conocidas. El espectáculo también incorporó composiciones de su nuevo disco, con las que Parodi amplió el recorrido musical de la noche y compartió parte de su producción más reciente.

De esta manera, el concierto articuló obras que ya forman parte del cancionero popular con nuevas canciones, en una propuesta que permitió transitar diferentes momentos de su repertorio. La combinación sostuvo la participación del público durante toda la presentación y acompañó el clima de emoción que caracterizó el encuentro.

Hasta que amanezca: las nuevas canciones de Teresa Parodi

Al promediar el concierto, Parodi presentó canciones de Hasta que amanezca, su nuevo trabajo discográfico, en el que participan numerosos artistas invitados. Las composiciones elegidas para esa parte del espectáculo mostraron distintas historias, paisajes y experiencias que forman parte del universo de la cantautora.

Una de las interpretaciones fue "Chamamé cantor", grabada junto a Soledad Pastorutti. La canción formó parte del recorrido por el nuevo material y permitió acercar al público una de las colaboraciones incluidas en el disco. También interpretó "La belleza es soledad", una composición dedicada al sur argentino y a la fuerza de sus paisajes. La canción incorpora una referencia territorial y una mirada sobre la naturaleza de esa región, dentro de la diversidad temática que atraviesa el nuevo trabajo discográfico.

Otra de las obras presentadas fue "Peregrino del bien", inspirada en la tarea del padre Paco Ibáñez junto a los sectores más vulnerables. La composición suma una referencia al trabajo desarrollado con esas comunidades y se integra al repertorio que Parodi compartió durante la penúltima noche de la Feria.

El concierto incluyó, además, "Lento", canción en la que la artista estuvo acompañada por su nieto Lautaro Parodi. Su participación se vinculó también con la integración musical de la presentación, ya que forma parte de los músicos que acompañaron a Teresa Parodi sobre el escenario.

Clásicos del cancionero popular

Junto con las canciones de Hasta que amanezca, el repertorio incluyó dos obras profundamente arraigadas en el cancionero popular: "Yo vengo a ofrecer mi corazón" y "Si se calla el cantor".

Ambas composiciones se sumaron a una presentación que alternó canciones conocidas con material nuevo y que mantuvo la respuesta activa de los asistentes. Las palmas, los aplausos y los coros acompañaron el desarrollo del espectáculo, en un salón que permaneció colmado durante el encuentro. El cierre llegó con "Esa musiquita", luego de que Parodi agradeciera reiteradamente al público por escucharla y acompañarla. La canción puso el punto final a una actuación marcada por el intercambio con los asistentes y por la recepción entusiasta de las distintas etapas del repertorio.

Cuando terminó la presentación, el público se puso de pie para despedir a la artista con una ovación. El aplauso final expresó el cariño y la emoción compartidos durante la noche, en una de las propuestas musicales destacadas de la penúltima jornada de la Feria del Libro de Catamarca.

Los músicos que acompañaron a la cantautora

La presentación contó con un grupo de músicos que acompañó a Teresa Parodi durante el recorrido por sus canciones. La formación incluyó instrumentos de teclado, guitarra, bajo eléctrico, batería y percusión, además de la participación de integrantes de su familia.

La propuesta musical estuvo integrada por:

Emilia Parodi: piano, teclados y sintetizadores. También participó en la coproducción del disco.

Ezequiel Parodi: guitarra.

Lautaro Parodi: bajo eléctrico, además de acompañar a Teresa Parodi en la interpretación de "Lento".

Facundo Guevara: batería y percusión.

La participación de estos músicos dio forma al acompañamiento instrumental del espectáculo y permitió desarrollar el repertorio que combinó clásicos y canciones del nuevo álbum. Emilia Parodi, además de su trabajo en los instrumentos de teclado, tuvo a su cargo la coproducción del disco, mientras que Lautaro Parodi participó tanto en la formación musical como en uno de los momentos compartidos con la cantante.

Al finalizar el concierto, la ovación del público acompañó la despedida de la artista y de los músicos que formaron parte de la presentación.

Un reconocimiento con identidad catamarqueña

Como reconocimiento por su visita, Teresa Parodi recibió presentes elaborados por artesanos de Catamarca. La entrega estuvo a cargo de autoridades provinciales y legislativas que participaron del homenaje al término del espectáculo.

Estuvieron presentes la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán; la secretaria de Gestión Cultural, Laura Maubecin; la secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarín; y la senadora Lucía Corpacci, quienes entregaron los obsequios a la cantautora.

Los presentes consistieron en un tapiz tejido de la Virgen del Valle y un collar de rodocrosita, dos piezas elaboradas por artesanos catamarqueños. El reconocimiento incorporó así elementos vinculados con la producción artesanal de la provincia y con una de sus referencias religiosas.

La entrega se realizó como expresión de reconocimiento a la visita de Parodi, en el marco de una noche que reunió música, memoria, nuevas composiciones y una respuesta entusiasta del público.

La presentación de Teresa Parodi se convirtió en uno de los momentos destacados de la penúltima noche de la Feria del Libro de Catamarca. Con un repertorio que enlazó clásicos de la canción popular argentina y obras de Hasta que amanezca, la artista compartió su música ante un salón colmado, agradeció reiteradamente el acompañamiento de los asistentes y recibió una ovación de pie. La entrega de presentes elaborados por artesanos locales completó una jornada en la que la música y el reconocimiento institucional acompañaron el encuentro con una de las voces fundamentales de la canción popular argentina.