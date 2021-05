Humanidades: se pusieron en marcha cinco diplomaturas

Cinco Diplomaturas se pusieron en marcha, de manera simultánea, el pasado sábado en la Facultad de Humanidades de la UNCA.

Las diplomaturas se dictan con la intención de responder a una demanda que se manifiesta en diversos espacios de intercambio socio-cultural y educativo, y dar continuidad a la formación permanente de los egresados, no solo de la Facultad de Humanidades de la UNCA sino también del Nivel Superior Universitario y no Universitario, con nuevas líneas teóricas y metodológicas. Son las siguientes:

? Diplomatura Universitaria en Educación Maternal: 120 inscriptos. El pasado sábado los docentes Esp. Silvia Mónica Díaz y Prof. Carina Arregui dictaron el Seminario “Marcos y Perspectivas de la Educación Maternal”. El sábado 15 la docente Mgter. Silvana González Rojas dictará el Seminario Taller “Puericultura y Primeros Auxilios en la Educación Maternal”.

? Diplomatura en Estadística Aplicada a la Investigación Social: 135 inscriptos. El Seminario inicial, “Metodología de la Investigación y Métodos Cuantitativos en las Ciencias Sociales, fue dictado por la Dra. Luisa Salazar, perteneciente a la Universidad Nacional de Salta. Se repetirá este sábado 15 para la segunda comisión.

? Diplomatura en Lengua y Gramática del Español: 140 inscriptos. Es la primera vez que se dicta esta diplomatura. El módulo 1, “Teorías Gramaticales y la Gramática del Español”, está a cargo de los docentes Dra. Judith Moreno y Mgtr. Leandro C. Arce.

? Diplomatura en Didáctica de las Lenguas Extranjeras. 120 inscriptos. Los docentes Mgtr. Edith Elizabeth Luna Villanueva y Esp. Sebastián A. Mercado dictan el módulo 1, “Educación y Tecnología”.

? Diplomatura Universitaria en Educación Sexual Integral: 94 inscriptos. El módulo 1, “Enfoques y dimensiones de la ESI”, es dictado por los docentes Lic. Patricia M. Roldan y Dra. Cecilia Navarro Santa Ana.