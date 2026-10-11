La Iglesia argentina convocó a rezar por la salud del Papa León XIV

La Conferencia Episcopal Argentina convocó este domingo a los fieles de todo el país a unirse en una oración especial por la salud del Papa León XIV, ante la operación a la que será sometido en los próximos días por un nódulo pulmonar. El pedido de la Iglesia argentina busca acompañar espiritualmente al Sumo Pontífice durante el proceso médico que deberá afrontar y expresar el deseo de una evolución favorable.

A través de un breve comunicado, los obispos argentinos transmitieron su preocupación por la salud del Papa y solicitaron a la comunidad católica que lo tenga presente en sus oraciones. El mensaje estuvo centrado en la necesidad de acompañarlo durante este momento, con expresiones de cercanía, afecto y confianza en que la intervención quirúrgica pueda desarrollarse de manera favorable.

La convocatoria se dirigió a los fieles de todo el territorio nacional, con el propósito de promover una expresión compartida de acompañamiento espiritual al jefe de la Iglesia católica. La iniciativa puso el acento en la oración como forma de estar cerca del Pontífice ante la intervención médica anunciada.

En el texto difundido, la Conferencia Episcopal expresó de manera directa sus intenciones para el procedimiento y la recuperación posterior. "Pedimos al Señor que le conceda fortaleza y paz en este momento, que la operación se desarrolle favorablemente y que pueda alcanzar una pronta y plena recuperación", manifestó la Iglesia argentina.

El mensaje reunió así tres pedidos concretos: fortaleza y paz para el Papa durante esta etapa, un resultado favorable de la operación y una recuperación pronta y completa.

La intervención por un nódulo pulmonar

El motivo de la convocatoria está relacionado con la operación a la que será sometido León XIV en los próximos días por un nódulo pulmonar. Ante esta situación, la Iglesia argentina consideró oportuno convocar a los creyentes a una oración especial para acompañar al Pontífice durante el proceso.

El comunicado no incorporó mayores precisiones sobre la intervención quirúrgica ni brindó detalles adicionales acerca del cuadro médico. La información difundida se concentró en el pedido de oración y en los deseos de que la operación se desarrolle favorablemente y permita una recuperación plena.

De este modo, la convocatoria episcopal se presentó como una expresión de acompañamiento ante el momento de salud que atraviesa el Papa. Los obispos no limitaron el mensaje a solicitar un resultado positivo de la intervención, sino que también hicieron referencia a la fortaleza y la serenidad que esperan para el Sumo Pontífice durante esta instancia.

La serenidad del Papa, un mensaje de confianza

En el mismo comunicado, los obispos argentinos destacaron la actitud con la que León XIV se refirió a la situación durante el Ángelus de este domingo. Según expresaron, la serenidad y la confianza manifestadas por el Santo Padre ante la intervención prevista constituyen un motivo de aliento para quienes buscan acompañarlo espiritualmente.

La referencia al Ángelus ocupó un lugar importante en el mensaje episcopal, ya que permitió vincular la convocatoria a la oración con las propias palabras del Pontífice. Los obispos señalaron que la manera en que el Papa se refirió a este momento los reconforta y los anima a permanecer unidos espiritualmente a él.

En ese sentido, el comunicado expresó: "La serenidad y la confianza con que el Santo Padre se refirió a este momento durante el Ángelus de hoy nos reconfortan y nos animan a permanecer espiritualmente unidos a él".

La declaración reflejó la intención de los representantes de la Iglesia argentina de acompañar al Pontífice desde la cercanía y la confianza, tomando como referencia la actitud que, según señalaron, mostró durante su intervención pública de este domingo.

La Virgen María, presente en el pedido de oración

El comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina concluyó con una invocación especial al cuidado maternal de la Virgen María. Los obispos expresaron su deseo de confiar al Pontífice a su protección, como parte de la oración que propusieron a los creyentes de todo el país.

La declaración completa sobre este aspecto señaló: "acompañándolo con nuestro afecto, cercanía y oración, y confiándolo especialmente al cuidado maternal de la Virgen María".

La referencia mariana formó parte del cierre del mensaje y acompañó el pedido de una recuperación favorable para León XIV. De esta manera, la Iglesia argentina articuló la convocatoria en torno a la oración, la unión espiritual con el Papa y la confianza en que pueda atravesar satisfactoriamente la intervención quirúrgica.