La UNCA convoca a una marcha federal y advierte sobre el ahogo financiero

La Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) convocó a la comunidad catamarqueña a participar de la Quinta Marcha Federal Universitaria, una movilización que reunirá a integrantes de la comunidad educativa y a distintos sectores de la sociedad en defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad.

El llamado se realizó durante una conferencia de prensa en el Vicerrectorado, encabezada por el rector de la UNCA, ingeniero Oscar Arellano, acompañado por el vicerrector, ingeniero Carlos Savio, secretarios, decanos, agrupaciones estudiantiles y representantes gremiales. Durante el encuentro, las autoridades expusieron las dificultades económicas que atraviesa la institución y reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La marcha tendrá lugar este jueves 15 de octubre, a las 17 horas, con concentración en la intersección de las calles Junín y Belgrano. Desde ese punto, la comunidad universitaria se movilizará por los alrededores de la UNCA bajo una consigna que sintetiza el planteo de los convocantes: "Si la universidad se apaga se apaga nuestro futuro".

La convocatoria se desarrolla en un contexto marcado por las restricciones presupuestarias y las dificultades para sostener el funcionamiento cotidiano de la institución. En ese escenario, las autoridades universitarias insistieron en la necesidad de que el reclamo trascienda el ámbito académico y encuentre acompañamiento en los distintos sectores sociales y políticos de Catamarca.

Arellano advirtió sobre las dificultades presupuestarias

Durante la conferencia, el rector Oscar Arellano explicó que el retraso en la actualización del presupuesto genera limitaciones para el funcionamiento habitual de la Universidad, con consecuencias especialmente visibles en las obras y el mantenimiento del predio universitario.

El titular de la UNCA expresó su preocupación por las dificultades para lograr que el Gobierno comprenda la importancia del financiamiento universitario y señaló que la institución mantiene la expectativa de que se produzca una reflexión sobre la situación.

"Empezamos a pensar que se hace difícil cualquier camino para que el Gobierno entienda. Tenemos la esperanza de que reflexione. Estamos trabajando para llegar a cada sector social y político con el mensaje de por qué es importante sostener la Universidad Pública, gratuita y de calidad, y por qué es importante el acompañamiento de toda la comunidad catamarqueña", manifestó Arellano.

Sus declaraciones pusieron el foco en dos aspectos centrales del reclamo: las restricciones que enfrenta la Universidad para atender sus necesidades operativas y la búsqueda de respaldo social para sostener el sistema de educación superior pública.

En ese sentido, la convocatoria a la marcha forma parte de una estrategia para acercar los motivos del reclamo a la ciudadanía y explicar por qué las dificultades presupuestarias afectan a una institución cuya actividad está vinculada con la formación de profesionales y el desarrollo de la provincia.

El reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario

Otro de los puntos abordados por Arellano fue la situación jurídica relacionada con la Ley de Financiamiento Universitario. El rector recordó que continúa vigente la medida cautelar que ordena la aplicación de los artículos de esa norma referidos a la actualización salarial y de las becas estudiantiles.

Asimismo, mencionó el reciente fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que declaró inconstitucional el decreto que había condicionado la aplicación de la ley.

La referencia a estas decisiones judiciales se incorporó al planteo de las autoridades universitarias, que reclaman que se cumplan las disposiciones vinculadas con el financiamiento del sistema y las condiciones económicas de sus trabajadores y estudiantes.

El reclamo también se dirige al ámbito legislativo nacional. Arellano señaló que uno de los objetivos es solicitar a los legisladores nacionales que modifiquen el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 presentado por el Poder Ejecutivo.

En concreto, la Universidad reclama que se incorporen 11 billones de pesos, monto solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para el sistema universitario. La discusión presupuestaria, de acuerdo con lo expresado durante la conferencia, constituye uno de los ejes centrales de la movilización. La actualización de los recursos destinados a las universidades, el cumplimiento de la ley y la incorporación del monto requerido por el CIN forman parte de los planteos que las autoridades buscan instalar ante los representantes políticos y la sociedad.

Savio recordó el origen social de la Universidad

El vicerrector de la UNCA, ingeniero Carlos Savio, también manifestó su preocupación por el escenario financiero y vinculó la situación actual con el origen de la institución, creada hace 54 años como resultado de una demanda de la sociedad catamarqueña.

"Hace 54 años, cuando se creó la Universidad, fue porque el pueblo reclamó por una universidad pública. Esa Universidad hoy está siendo devastada, ahogada financieramente, sin tener en cuenta que los profesionales que egresan de nuestras instituciones son quienes hacen un aporte sustancial al desarrollo de las regiones", sostuvo.

Con estas palabras, Savio destacó el vínculo histórico entre la Universidad y la comunidad que impulsó su creación. Su planteo también puso de relieve el aporte de los profesionales formados en las instituciones universitarias al desarrollo regional.

El vicerrector advirtió que las dificultades financieras comprometen a una institución cuyo funcionamiento no se limita a la actividad académica, sino que también está relacionado con la formación de recursos humanos que contribuyen al desarrollo de las regiones.

Además, informó que las autoridades universitarias mantuvieron reuniones con distintas instituciones y sectores de la sociedad para explicar los motivos de la marcha e invitarlos a participar. Estas conversaciones forman parte de los esfuerzos para ampliar el acompañamiento al reclamo y promover una participación que supere los límites de la comunidad universitaria.

Los estudiantes piden acompañamiento social

En representación del sector estudiantil, Daniel Díaz, integrante de FUCA, reafirmó la importancia de defender la Universidad pública como una herramienta de progreso y movilidad social.

Díaz planteó que la educación superior representa una posibilidad de avanzar tanto en el plano académico como en las perspectivas de progreso personal. En ese marco, sostuvo que el futuro de los estudiantes está relacionado con el compromiso de toda la sociedad.

"En la Universidad estamos buscando un ascenso social que nos permita progresar en lo académico. El futuro de todos nosotros depende de toda la sociedad, por eso pedimos una reflexión y que, por favor, nos acompañen. No es un capricho: somos todos parte de esta Universidad. No queremos ser la generación que deje morir la educación pública en Argentina", expresó.

El representante estudiantil remarcó así que la defensa de la Universidad no debe interpretarse como una demanda exclusiva de quienes concurren a sus aulas. Su intervención estuvo orientada a destacar el papel de la educación pública como una herramienta para ampliar las oportunidades y favorecer el progreso académico y social.

El pedido de acompañamiento se sumó a los planteos formulados por el rector y el vicerrector, en una conferencia que reunió a representantes de los distintos sectores de la comunidad universitaria para explicar la situación presupuestaria y convocar a la movilización.

Día, horario y lugar de concentración

La Quinta Marcha Federal Universitaria se realizará este jueves 15 de octubre, a las 17 horas, en la ciudad de Catamarca.

Los principales datos de la convocatoria son:

Fecha: jueves 15 de octubre.

Horario: 17 horas.

Lugar de concentración: intersección de Junín y Belgrano.

Recorrido: alrededores de la Universidad Nacional de Catamarca.

Consigna: "Si la universidad se apaga se apaga nuestro futuro".

Principales reclamos: defensa de la educación pública, gratuita y de calidad; cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario; actualización salarial y de las becas estudiantiles; y modificación del proyecto de Presupuesto Nacional 2027 para incorporar los 11 billones de pesos solicitados por el CIN.

Con esta convocatoria, las autoridades de la UNCA, los representantes gremiales y el sector estudiantil buscan que la movilización exprese la preocupación por el financiamiento universitario y obtenga el respaldo de la comunidad catamarqueña. El reclamo combina las dificultades cotidianas de funcionamiento de la institución con la discusión sobre los recursos necesarios para sostener el sistema universitario público y las oportunidades que ofrece a las nuevas generaciones.