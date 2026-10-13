La UNCA intensifica las gestiones para sumar respaldo a la Quinta Marcha Federal Universitaria

En la antesala de la Quinta Marcha Federal Universitaria, las autoridades de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) desplegaron una agenda de encuentros con representantes de distintos sectores políticos, gremiales, educativos y profesionales. El objetivo es informar sobre la situación que atraviesa el sistema universitario nacional y convocar a la sociedad a participar de la movilización prevista para este jueves 15 de octubre, a las 17 horas.

Las reuniones tienen como eje la preocupación por la falta de financiamiento, el deterioro de los salarios docentes y nodocentes y las consecuencias que estas dificultades generan sobre el funcionamiento de las universidades públicas. La situación, según lo expuesto por las autoridades universitarias, repercute en las actividades académicas, la investigación, la extensión y la formación de los futuros profesionales.

En ese contexto, la UNCA busca ampliar el acompañamiento social e institucional al reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, al tiempo que plantea la necesidad de atender las demandas presupuestarias de las casas de altos estudios durante el tratamiento del Presupuesto Nacional 2027.

La estrategia comprende el diálogo con autoridades políticas, legisladores, organizaciones gremiales y colegios profesionales, con la intención de explicar los motivos de la movilización y sumar adhesiones en defensa de la universidad pública.

El encuentro en el Senado provincial

Uno de los encuentros centrales se desarrolló en el Senado provincial y fue presidido por el vicegobernador Rubén Dusso. Participaron autoridades de la UNCA, entre ellas decanos y secretarios, además de legisladores provinciales y referentes estudiantiles.

Durante la reunión se expuso el panorama que atraviesan las universidades nacionales y la necesidad de contar con recursos suficientes para garantizar su funcionamiento, sostener las actividades académicas y preservar las condiciones laborales de quienes integran la comunidad universitaria.

El encuentro permitió plantear ante los representantes políticos las dificultades que enfrenta el sistema y la importancia de que el financiamiento universitario ocupe un lugar central en las discusiones presupuestarias.

El rector de la UNCA, ingeniero Oscar Arellano, destacó la importancia de mantener conversaciones con distintos sectores para explicar las razones de la movilización y solicitar acompañamiento al reclamo.

"Cada vez la incertidumbre es menor porque vamos entendiendo que la decisión del Gobierno nacional es claramente desfinanciar las universidades. No cumplir con la ley es ya una certeza", expresó.

Arellano manifestó así su preocupación por el incumplimiento de la normativa de financiamiento universitario y sostuvo que la Universidad continuará trabajando con los legisladores para que las necesidades presupuestarias sean consideradas durante el debate del próximo año. En esa línea, indicó que se buscará que, al momento de tratar el Presupuesto Nacional 2027, se tenga en cuenta la propuesta presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Defender la educación, la ciencia y la tecnología

En su intervención, el rector también remarcó el papel de la universidad pública en el desarrollo del país y convocó a la sociedad a acompañar las acciones previstas.

"La Universidad Pública es un bien de todos. No hay nación que pueda crecer y desarrollarse sin educación, sin ciencia y tecnología. Les pedimos a la sociedad que nos acompañe en defensa del futuro de todos los integrantes de la sociedad", afirmó Arellano.

El planteo vinculó el reclamo presupuestario con la continuidad de las funciones esenciales de las universidades, que comprenden la enseñanza, la investigación y la extensión. Desde la institución se busca transmitir que las dificultades financieras y salariales no afectan únicamente a quienes trabajan o estudian en las casas de altos estudios, sino también a la formación de los profesionales que posteriormente se incorporarán a distintos ámbitos de la sociedad.

La convocatoria a la marcha del jueves forma parte de ese objetivo: visibilizar la situación del sistema universitario y reunir el respaldo de distintos sectores frente al reclamo por los recursos necesarios para sostener su funcionamiento.

Legisladores nacionales y gremios docentes

Dentro de la agenda institucional, las autoridades universitarias también mantuvieron un encuentro con los legisladores nacionales por Catamarca Claudia Palladino y Fernando Monguillot, junto a representantes de los gremios docentes y nodocentes.

Durante la reunión se abordaron las problemáticas que afectan a los distintos integrantes de la comunidad universitaria y la necesidad de hacer visible el impacto de la situación presupuestaria y salarial. El intercambio se desarrolló en el marco del reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y ante el próximo tratamiento del presupuesto nacional. En representación de ADUNCA, Federico Herr hizo referencia a la importancia de visibilizar las dificultades que atraviesan docentes, nodocentes y estudiantes. Su intervención se inscribió en la búsqueda de apoyo para las demandas del sector y para las acciones impulsadas por la comunidad universitaria.

Por su parte, el secretario adjunto de APUNCA, Gabriel Mazzolini, explicó que se están llevando adelante encuentros con distintos referentes sociales para solicitar respaldo a las iniciativas en defensa de la Universidad Pública.

"Los salarios están caídos y venimos tomando distintas medidas. Hay una ley que se aprobó el año pasado que no se respeta. Pensamos que el pueblo tiene que acompañar y manifestarse", expresó.

Además, Mazzolini convocó a los sectores políticos, sociales y educativos a participar de la movilización, con el propósito de ampliar el acompañamiento al reclamo universitario.

Veinticinco colegios profesionales apoyan

Otra de las reuniones de la agenda se realizó durante la mañana y contó con representantes de 25 colegios profesionales de Catamarca. Ante ellos, las autoridades de la UNCA expusieron las consecuencias que el desfinanciamiento puede generar sobre el funcionamiento de la institución y sobre la preparación de los futuros profesionales que se incorporarán a las distintas áreas representadas por esas entidades.

La decana de la Facultad de Derecho, doctora Gina Bertolone, participó del encuentro y explicó que la convocatoria tuvo como propósito compartir la realidad del sistema universitario nacional y solicitar el acompañamiento de las instituciones profesionales.

"Estamos reunidos para contarles sobre la realidad que vive el sistema universitario nacional, expresarles la situación frente al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la crisis que esto genera en el funcionamiento de la Universidad y también en la formación de los futuros profesionales que se van a integrar a los colegios que cada uno dirige", señaló. Bertolone también convocó a los representantes de los colegios a acompañar las medidas impulsadas por la comunidad universitaria y a marchar junto a sus integrantes.

El respaldo expresado durante la reunión puso de relieve la relación entre la formación universitaria y las distintas profesiones. La preocupación planteada por las autoridades apunta tanto al funcionamiento cotidiano de la Universidad como a las condiciones en las que se preparan quienes, una vez graduados, se incorporarán a los ámbitos profesionales de la provincia.

En el mismo sentido, el presidente del Colegio de Abogados, Rafael Santacruz, convocó a la comunidad a defender "una universidad libre, pública y gratuita".

A su vez, Alejandra Cacciabue de Pingitore, representante del Colegio de Traductores Públicos de Catamarca, manifestó el respaldo de los colegios profesionales al reclamo. También destacó que la educación universitaria pública necesita un financiamiento adecuado para cumplir con sus funciones de docencia, investigación y extensión.