Martes de asueto provincial y máxima de 25 grados en Catamarca

Es martes de asueto provincial por la Autonomía de Catamarca y el día se presentará con condiciones meteorológicas marcadas por la nubosidad variable, ascenso de la temperatura y el infaltable viento. En cuanto a la temperatura esta se presentará con registros bajos en las primeras horas para luego llegar a una marca primaveral.

El comportamiento del cielo también variará, según lo marca el Servicio Meteorológico Nacional. De hecho, para la mañana se espera un cielo parcialmente nublado, mientras que por la tarde y la noche pasará a estar algo nublado. Esto no quita que el sol no pueda tener presencia y durante la siesta se pueda disfrutar un poco de él.

La mañana: así va a estar

El comienzo de la jornada estará caracterizado por un cielo parcialmente nublado y una temperatura estimada en 13 grados. Según el SMN será el registro más bajo previsto para este martes y marcará el inicio de un día en la que posteriormente será bastante primaveral.

Durante estas primeras horas, el viento tendrá dirección predominante del Norte y se moverá a velocidades de entre 23 y 31 km/h. En esta franja no se esperan ráfagas destacadas.

La tarde llega con la máxima

El momento más cálido de este martes llegará durante la tarde, cuando la temperatura alcance los 25 grados. En este periodo, el cielo estará algo nublado y con alguna presencia de sol. En cuanto al viento seguirá soplando desde la misma dirección pero con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Sin embargo, el dato destacado estará en las ráfagas. Se prevén valores de entre 42 y 50 km/h, por encima de las velocidades sostenidas del viento.

La noche con más viento

Durante la noche, la temperatura comenzará a descender y se ubicará en torno a los 19 grados. El cielo continuará algo nublado. El Innombrable mantendrá su dirección y con idéntica intensidad. Las ráfagas, en tanto serán iguales que durante la tarde.

En definitiva este día de asueto provincial será estable y primaveral y, con el infaltable viento de agosto diciendo otra vez presente.