Octubre cultural: 93 mil personas pasaron por la Feria del Libro y el Ponchito

La Feria del Libro y el Ponchito 2026, que coincidieron en su realización en el Predio Ferial Catamarca, llegaron a su fin este domingo con un total de 93 mil visitantes entre ambos eventos, transformando al Predio Ferial en epicentro de una importante movida multicultural.

Los libros y la literatura ocuparon el centro de la escena, pero la Feria aglutinó a distintos lenguajes artísticos permitiendo a sus visitantes disfrutar de música, danza, teatro, artes visuales y distintas propuestas creativas.

"El mejor resultado es el acompañamiento de la gente y la aceptación de las propuestas por parte del público catamarqueño. La Feria del Libro, en sus comienzos, tuvo que salir a buscar a su público. Por eso, que ahora la gente llegue de forma masiva y genuina, interesada por las propuestas, nos hace sentir que hicimos buen trabajo", destacó la secretaria de Gestión Cultural, Laura Maubecín.

El público acompañó a los autores y artistas invitados. Cada uno, con su estilo y su propuesta, generó respuesta, acompañamiento y aceptación del público. Miguel Rep desde el humor gráfico, Sofia Calvo desde su formación como psicóloga, Manuel Cantón, Gabriela Exilart y Eugenia Zicavo desde la narrativa, Pedro Saborido con sus historias llenas de humor, Santiago Siri con su invitación a pensar en cómo la inteligencia artificial transforma a la sociedad, y Teresa Parodi y Fabiana Cantilo con sus canciones, ofrecieron encuentros con los catamarqueños que dejaron su sello en esta edición 2026.

Dentro de los distintos sectores que ofreció la feria, el Espacio Infantil estuvo lleno todas las jornadas: los primeros tres días con muchos niños de jardín y primaria y, durante el fin de semana, en plan familiar. "El Espacio Infantil, que destacó con su propuesta lúdica y adaptada a las primeras infancias, nos quedó chico por la cantidad de niños que recibimos: llegaron jardines y escuelas de distintas localidades de la provincia y muchas familias con sus hijos", resaltó Laura Maubecín.

La secretaria de Gestión Cultural también valoró el aporte de otras propuestas que se sumaron al paraguas multicultural de la Feria del Libro, como la convención de cómic Vadercon! y el Festival de Compositores de Catamarca Brea.

En total la feria tuvo 67 stands de librerías, editoriales, institucionales y de distintas propuestas relacionadas con la literatura y se realizaron 194 actividades entre presentaciones de libros, charlas, talleres y recitales.

Los expositores y autores se mostraron satisfechos con el espacio que generó la feria para confluir con los lectores y presentar sus títulos. Hilda Angélica García, escritora y presidenta de la SADE valoró la feria: "Es muy interesante saber que hay un espacio que nos puede motivar a leer. Yo vengo todos los años y celebro que este año la feria se ha ampliado, le han dado el lugar que realmente merece", señaló.

A su turno, Rodolfo Lobo Molas, escritor y editor de Phaway abogó por la continuidad y consolidación de este espacio: "La Feria del Libro tiene que seguir siendo uno de los eventos culturales principales de la provincia, porque es el espacio que tenemos quienes trabajamos con la literatura, como autores y editores, para mostrar lo que hacemos".

De lado de los visitantes también destacaron la importancia de la Feria del Libro y su continuidad como espacio de encuentro con los libros y la lectura. Edgardo, un lector y visitante de la feria, pidió que "se siga haciendo la feria del libro porque la lectura es el camino del conocimiento, para desarrollarse y evolucionar"

Mirta, que se reconoce lectora, celebró la posibilidad de escuchar a los autores y destacó la importancia de traer a los más chicos a vivir la experiencia de la feria del libro: "Es importante que los niños lo vivan. Yo tengo mis hijas y mis nietos acá dando vueltas porque siempre les he leído y aman los libros y la lectura. Creo que es bueno dejar eso también como un valor a las nuevas generaciones", señaló.