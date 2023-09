OSEP aumentó las prestaciones médicas a un 20%

Tras el reclamo de mejoras se acordó este lunes, luego de una reunión entre el Gobernador Jalil y el Círculo Médico de Catamarca, que la obra social de los empleados públicos, incremente el valor de las prestaciones médicas. El valor solicitado por la entidad médica era del 40% pero se obtuvo solo el 20%, que en parte viene a palear el impacto inflacionario en las prestaciones.

Fernanda Gómez, directora de OSEP, se mostró satisfecha con el acuerdo alcanzado y al respecto manifestó: "hemos logrado una importante recomposición del 20 por ciento en honorarios médicos y servicios ambulatorios, que entrará en vigencia a partir del próximo mes de septiembre". La funcionaria destacó también que esta medida era una solicitud sostenida por el Círculo Médico.

En este sentido el Dr. Guillermo Correa, presidente del Círculo Médico de Catamarca, calificó el encuentro de “muy productivo”. "Nos retiramos satisfechos con los resultados obtenidos", dijo marcando luego que continuarán las conversaciones con las autoridades de la obra social y con el primer mandatario para fortalecer la atención médica de los afiliados a la OSEP.

El profesional, hace diez atrás había indicado que el valor lógico de las prestaciones médicas debía ser de un 40% más sobre el precio de la orden médica de consulta. En ese momento la obra social había ofrecido un 10% de incremento, lo que fue calificado de “totalmente insuficiente”. Diez puntos más ahora, parece haber generado más tranquilidad.

No obstante Correa había descripto la situación de los profesionales médicos como compleja, al punto de comentar que muchos estaban dejando de atender con obras sociales. “Muchos médicos están trabajando de forma particular y no reciben obras sociales. Y respecto al plus o copago, nosotros no podemos hacer eso, porque tenemos en la provincia la Ley Antiplus y eso toda la vida se nos achacó ese tema. Lo que resta es ver con la Legislatura y la Provincia para ver de qué modo se puede ver eso, pero igualmente para nosotros, eso no sería bueno. El afiliado no tiene que poner más dinero”, señaló.