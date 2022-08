Pediatras apuran la respuesta de Jalil y Palladino suma presión por una reunión

En una semana donde la conflictividad es doble, la urgencia por respuesta surge tanto de los profesionales médicos como del mismo oficialismo, que tras haber recibido a los facultativos, abogan por un encuentro con el primer mandatario. En este contexto, se manifestaron este martes otra vez los pediatras del Hospital de Niños “Eva Perón”, quienes bajo la consigna “Esperamos su respuesta Gobernador” y “Salario digno es un derecho humano” presionan para resolver la situación iniciada a mediados de Junio.

A casi un mes de haber tenido el primer encuentro, que en esa oportunidad fue calificado de “positivo”, entre el primer mandatario provincial y los profesionales del nosocomio pediátrico, la resolución a los planteos que se formularon siguen navegando en un mar de indefiniciones. Según indicaron a La Unión “seguimos en asamblea, si bien todavía estamos en diálogo, no nos dieron una respuesta concreta”. Por lo tanto, el alerta se acrecienta. No obstante se ocuparon de aclarar en cuanto que la atención, por el momento la misma es del 100% en Urgencia, lo mismo para Emergencia, Internados en sala común, al igual que con la Unidad de cuidados especiales y Terapia Intensiva. Lo que no se está atendiendo en este momento y atento al estado de “asamblea” son los consultorios.

Intermediadora

En este contexto, la ex ministra de Salud y actual diputada provincial y presidenta de la Comisión de Salud, se refirió al conflicto que se cierne en la sanidad, y tras haber estado en contacto con los profesionales médicos de los hospitales públicos, abogó por un encuentro “urgente” con el gobernador de la provincia.

Claudia Palladino indicó sobre la reunión que la misma fue con tres referentes del “San Juan”, otros tantos del “Eva Perón” y de la Maternidad Provincial “25 de Mayo” y en la misma “se pudo escuchar a cada uno y como Comisión de Salud nos ofrecimos, por unanimidad, a pedirle al Gobernador a que nos reciba como Comisión para poder manifestarle lo que hemos recibido y también poder darle nuestra opinión. Él sabe de esta intención, porque personalmente me comuniqué con él el fin de semana y le pedí que fuera a la brevedad o urgente dentro de esta semana”.

La legisladora puntualizó que el conflicto debe ser resuelto por el Ejecutivo y marcó que desde la Comisión de Salud de Diputados, “lo que se quiere hacer es acompañar este reclamo porque sabemos que Salud ha trabajado muy bien”, focalizando que esto se acrecentó durante la pandemia. Palladino, en declaraciones radiales, luego abogó por una nueva Ley de Carrera sanitaria, porque consideró que la actual está obsoleta y añadió como necesario la creación de una Ley de Salud y otra referida a la obra social.

Marchas y paros

Esta semana, tiene un acento doble en cuanto a la conflictividad. Aprosca y FesProSa vuelven como todas las semanas desde hace poco más de un mes, con el paro y movilización, los que se llevarán a cabo este jueves y viernes. A esto se suma la Marcha de las Antorchas, que llevará adelante ATE Salud, que también sumará el quite de colaboración en todos los hospital públicos.

En cuanto a la marcha, está previsto que la misma se lleve a cabo desde las 20 hs en la Plaza 25 de Mayo. Será con la misma modalidad con la que se realizó con los trabajadores y profesionales del Malbrán reclamaban por su estabilidad laboral.