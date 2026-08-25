"Por los caminos del Beato": preparan la quinta peregrinación ciclística

En el marco del 5° Aniversario de la Beatificación de Fray Mamerto Esquiú, este sábado 29 de agosto se realizará la quinta edición de la peregrinación ciclística denominada "Por los caminos del Beato", una propuesta que volverá a unir dos localidades vinculadas con la historia y la vida del religioso catamarqueño.

La travesía comenzará en La Puerta, departamento Ambato, y tendrá como destino el templo parroquial de San José de Piedra Blanca, departamento Fray Mamerto Esquiú. La actividad comenzará formalmente a las 15.30, aunque la concentración de los participantes se desarrollará desde horas tempranas en la antigua iglesia de La Puerta, actualmente convertida en el Museo de Historia Religiosa.

La jornada tendrá distintos componentes. Antes de la salida de los ciclistas se desarrollarán actividades sociales, culturales y espirituales, con una propuesta que busca recuperar el vínculo entre los lugares transitados por Esquiú y la comunidad que participa de la peregrinación.

Entre las actividades previstas se destaca la Jornada de Oración y Reflexión, coordinada por el párroco de Nuestra Señora del Rosario, padre Rogelio Suárez, junto con la imagen del Beato Mamerto Esquiú, que fue entronizada el pasado 28 de junio.

A las 15.30 se celebrará la Santa Misa y, posteriormente, se dará inicio a la peregrinación ciclística.

Una propuesta que une fe, historia y territorio

La actividad está organizada por el grupo de ciclistas aficionados Bikers Maníacos, la parroquia San José de Piedra Blanca y la municipalidad de La Puerta, en el marco del Año Jubilar por el Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú. El recorrido adquiere una dimensión particular por el vínculo histórico entre Esquiú y La Puerta. La localidad no es solamente el punto de partida de la travesía, sino también uno de los lugares relacionados con la vida familiar y pastoral del Beato.

De acuerdo con los escritos del profesor Mario Daniel Vera, dos hermanas de Mamerto Esquiú vivían en La Puerta. El historiador señala que Justa Pastora Esquiú contrajo matrimonio con Facundo Itúrrez el 18 de noviembre de 1855. De esa unión nacieron Teresa, Mamerto, Benjamín y Facundo.

Asimismo, Josefa de Jesús Esquiú se casó con Agustín Delgado el 10 de noviembre de 1855, y de ese matrimonio nacieron Marcelina, María Ercilia y Santiago.

Estos vínculos familiares forman parte de la historia que conecta al Beato con la localidad ambateña y explican también la relevancia del recorrido elegido para esta peregrinación.

Las huellas de Esquiú en La Puerta

En sus escritos, Mario Daniel Vera también reconstruye la relación que el Padre Esquiú mantuvo con La Puerta y describe sus frecuentes visitas al pueblo.

"El Padre Esquiú, alma pura y humilde, era un asiduo visitante de La Puerta", señala el historiador. Según su relato, las frecuentes y largas temporadas que el religioso pasaba en la localidad estaban destinadas a compartir con sus familiares, matear con sus parientes y amigos, aconsejar a sus sobrinos y celebrar misa en la vieja capilla.

Cada homilía, agrega Vera, era escuchada con respetuosa atención. El investigador también menciona particularmente a María Ercilia Delgado Esquiú, sobrina del Padre Esquiú, quien se casó con Bernabé Araoz. Ambos eran visitados frecuentemente por el religioso en su casa, que actualmente funciona como Museo de La Puerta.

El recorrido de la peregrinación adquiere así un significado que va más allá de la actividad ciclística. El punto de partida se encuentra en un espacio que conserva parte de la memoria religiosa de la localidad y se vincula directamente con los lugares que formaron parte de la vida familiar y espiritual de Esquiú.

La vieja capilla y el recuerdo de un lugar de paz

Otro de los elementos destacados por Mario Daniel Vera es la historia de la antigua capilla de La Puerta. Según el investigador, la vieja capilla fue construida por la familia Delgado Esquiú en terrenos de su propiedad. Frente a ella, en la plaza vieja, donde actualmente se encuentra el Club Victoria, había un enorme algarrobo.

Bajo la sombra de aquel árbol, relata Vera, el Padre Esquiú se sentaba durante largas horas, en un profundo silencio y maravillado por la naturaleza del lugar, en un encuentro íntimo con Dios.

"En La Puerta, su corazón encontraba paz y sosiego", expresa el investigador. El relato también destaca que el Padre Esquiú, con sus pies calzados con humildes sandalias franciscanas, bendijo los caminos de esta localidad ambateña.

Ese vínculo entre el religioso y los caminos de La Puerta se convierte en uno de los ejes simbólicos de la peregrinación que lleva precisamente el nombre "Por los caminos del Beato".

Asistencia durante el recorrido

Los organizadores aclararon que quienes participen deben encontrarse en condiciones para completar los 35 kilómetros previstos. En caso contrario, existe la posibilidad de incorporarse a la caravana en distintos momentos del recorrido, a través de los puntos de encuentro secundarios establecidos en Villa Las Pirquitas y El Desmonte, sobre la ruta N° 1.

La organización también contempla un dispositivo de asistencia para acompañar a los ciclistas durante la travesía. Junto con la caravana estarán presentes:

Una ambulancia para asistencia .

. Una combi .

. Un camión como rastrillo, destinado a quienes decidan bajarse por diferentes motivos.

De esta manera, la actividad tendrá acompañamiento durante el recorrido y contará con alternativas para aquellos participantes que no puedan completar la totalidad del trayecto.

Una jornada que comienza antes de pedalear

La peregrinación no se limitará al momento de la salida de los ciclistas. La concentración comenzará desde horas tempranas en la antigua iglesia de La Puerta, hoy Museo de Historia Religiosa, donde se desarrollarán las distintas actividades previstas.

La Jornada de Oración y Reflexión, coordinada por el padre Rogelio Suárez, tendrá como protagonista a la imagen del Beato Mamerto Esquiú, entronizada el 28 de junio.

Luego llegará el momento central previo a la travesía: la celebración de la Santa Misa a las 15.30. Una vez finalizada, los ciclistas iniciarán el recorrido hacia Piedra Blanca. El destino será el templo parroquial de San José de Piedra Blanca, donde culminará la travesía que conecta el departamento Ambato con el departamento Fray Mamerto Esquiú.