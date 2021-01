Preocupación en el departamento Santa María por el cero ingreso de turistas

El empresario hotelero de Santa María, CPN Fernando Erazo, realizó un balance de esta primera quincena de enero de 2021 y dijo que la situación es alarmante. Confirmó que no hubo ingreso de turistas, al tiempo que señaló que el pedido de PCR es la gran barrera que impide la llegada de visitantes.

Además, expresó su preocupación por las reiteradas situaciones de maltrato que reciben los turistas en el puesto de control en el ingreso al departamento.

“Prácticamente, no existe reserva. En todos estos años que tengo en el rubro, nunca pasó una situación desesperante y alarmante como la que estamos viviendo hoy. La gente quiere venir, pero las barreras son muy altas, el pedido de PCR hace que desistan de venir a Santa María y deciden sobre la marcha elegir otro destino del NOA”, reiteró Erazo.

El empresario relató una situación que le tocó vivir cuando recibió una consulta de turistas que se encontraban en la localidad salteña de Cafayate interesados en visitar nuestra provincia y cuando se les dijo cuáles eran los requisitos, cancelaron la reserva. Los viajeros comentaron que salieron desde Buenos Aires a Salta y que en ningún lado le pidieron nada.

Desde el inicio de la temporada, un emprendimiento hotelero santamariano ofrece gratis el PCR a sus visitantes, pero aún así, se cayeron todas las reservas.

En este sentido, Erazo afirmó que en su momento, tuvieron muchas reservas y que fueron cancelándose debido a la exigencia del PCR por lo que la gente opto por ir a otro lugar.

“Quienes visitan Santa María están de paso, permanecen uno o dos días. Pedir un PCR no es garantía de nada, porque cuando tenés un PCR negativo, y al salir del laboratorio podés contagiarte en ese mismo momento. Sobre esta situación consulté al COE departamental y me dijeron que lo que se busca es minimizar, pero lo único que logran es minimizan el bolsillo de la gente que quiere viajar, creo que por ahí no va la cosa. A 15 días de enero, Santa María tiene cero turistas, no viene nadie. Esperemos que los días que restan de enero haya una clarificación de esto en cuanto a cómo ingresar”, reclamó.

Por otra parte, el empresario dijo que mantuvo conversaciones con autoridades de Turismo y reclamó la presencia de personal del área en los controles para asesorar al visitante y evitar que las reiteradas situaciones de maltrato.

“Cuando hay maltrato, la gente directamente se va. Un turista maltratado es un turista que no vuelve y se multiplica por 20. Para frenar esta situación de maltrato, es importante la presencia de empleados de turismo que informen cómo se puede entrar y ofrecer alternativas, al que quiera pagar el test o, por lo menos, atenderlo bien”, declaró.

Según el informe oficial del COE, los casos positivos de Covid-19 registrados en Santa María corresponden a santamarianos residentes de dicho departamento, por lo tanto, no estaría justificándose en el resultado, los controles de PCR que, en principio, serían requisito al momento de pasar por el control sanitario ubicado en el ingreso.

Finalmente, el empresario reiteró que la actividad turista no solo beneficia al hotelero o gastronómico, sino a todos los comerciantes. “Se alarma mucho y creo que se debería trabajar más sobre la concientización”, concluyó.