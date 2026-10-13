Siguen los días grises en Catamarca: así estará el clima

El clima para este martes se anticipa como una jornada con tormentas aisladas. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 20 grados, de acuerdo con los datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional. La inestabilidad se mantendrá a lo largo del día, y será este un rasgo de este martes.

En cuanto al viento, se prevén velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora, con cambios en la dirección predominante, que irá del Norte al Suroeste.

Así va a estar en día

El martes inició con precipitaciones por sectores y el viento soplando desde el Noreste. Ya por la mañana, continuará la posibilidad de tormentas aisladas, aunque las chances solo llegan al 40%. La temperatura será de 13 grados y el viento rotará al Norte, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Durante la tarde, el SMN indica tormentas, con una temperatura máxima de 20 grados. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá con iguales probabilidades que la hora anterior, al igual que el viento.

En la noche, es cuando se va a dar la mayor probabilidad de precipitaciones, con una temperatura de 17 grados. Las tormentas aisladas tienen un rango de hasta el 70%, mientras el viento continuará soplando desde el Sudeste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

De esta manera, el martes se presentará con condiciones inestables en Catamarca y una máxima de apenas 20 grados.