Viral: Pidió una empanada de un insólito "sabor" y explotó las redes

Un reconocido influencer subió en su canal de Youtube la experiencia completa de pedir empanadas a un local que se caracteriza por tener sabores muy innovadores y rápidamente se hizo viral tanto en esa plataforma como en la de X. Sus posteos explotaron de visualizaciones al mostrar una empanada de pastel de papa.

Se trata del creador de contenidos Ramiro Terraza, que se hizo muy popular bajo el seudónimo “Ramitagram”, y posee un canal muy visitado llamado “Bajoneando por hay”. El centro de su contenido es subir videos probando comidas de distintos restaurantes e hizo un culto de la “comida de bajón”.

En esta oportunidad, motivado por sus seguidores, hizo un pedido al local “Mostachole”. El producto que causó sensación fue la “empastelada” que pesa “250 gramos de puro placer”, viene cubierta de papa gratinado por fuera y rellena con el clásico pastel de papas. El precio que pagó por esa empanada fue $2600 cada una. La empanada que fue furor esta semana. (Foto: Captura canal de Youtube de RamitaGram)

“Hoy les traigo un bajoneando sin ganas que les va a volar la cabeza, las empanadas mas zarpadas que se pueden conseguir en ciudad de Buenos Aires”, dijo en su canal. Los usuarios explotaron al ver las imágenes: “Nada más feo que morder una empanada y encontrar una papa. El guiso se come en plato, no en empanada.”

Otro usuario le agradeció la experiencia: “Primero me asusté con el precio, pero después viendo el peso de cada una (aprox 200gr c/u) y considerando los sabores locos que tiene ya no me pareció tan mal. Las probaría, gracias por siempre inmolarte por nosotros”.

El video tuvo miles de reproducciones y cientos de 'me gusta'. En la descripción, el influencer compartió que, como alternativa, hay otros gustos de empanadas que son igual de potentes como la de estofado de carne o la de chorizo.

La receta puede llegar a ser muy potente pero acá va el paso a paso para quien quiera animarse a hacerla en casa.

Empanadas de Pastel de Papas: Una delicia irresistible

Ingredientes:

Para la masa:

500 g de harina

250 g de manteca fría

150 ml de agua fría

1 huevo

1 cucharadita de sal

Para el relleno:

1 kg de papas

500 g de carne picada

2 cebollas

1 morrón rojo

2 dientes de ajo

100 g de aceitunas

2 huevos duros

1/2 taza de puré de tomates

Sal, pimienta y pimentón a gusto

Preparación:

Masa:

En un bol, mezclar la harina y la sal. Incorporar la manteca fría cortada en cubos y frotar con las manos hasta obtener una textura similar a arena gruesa. Agregar el huevo y el agua fría de a poco, mientras se integra con las manos hasta formar una masa homogénea. Envolver la masa en papel film y refrigerar por 30 minutos.

Relleno:

Hervir las papas peladas y troceadas hasta que estén tiernas. Pisarlas hasta obtener un puré. Rehogar las cebollas y el morrón picados en aceite hasta que estén transparentes. Agregar la carne picada y cocinar hasta que esté dorada. Incorporar el ajo picado, las aceitunas picadas, el puré de tomates, sal, pimienta y pimentón a gusto. Cocinar unos minutos más para integrar los sabores. Dejar enfriar el relleno antes de armar las empanadas.

Armado

Estirar la masa sobre una superficie enharinada y cortar discos de unos 12 cm de diámetro. Colocar una cucharada de relleno en el centro de cada disco.luego una cucharada de puré. Doblar la masa por la mitad para cubrir el relleno y sellar los bordes con un repulgue. Pintar las empanadas con huevo batido.

Cocción: