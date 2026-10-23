Allan Pérez Baltodano impulsa "Mujeres de Mil Batallas" para visibilizar la reconstrucción mamaria tras una mastectomía

Allan Pérez Baltodano impulsa "Mujeres de Mil Batallas", una iniciativa que reúne a mujeres que han pasado por una cirugía de reconstrucción mamaria después de una mastectomía. El proyecto busca dar visibilidad a una etapa que suele quedar en segundo plano cuando se habla del cáncer de mama: el proceso de adaptación que comienza después del tratamiento y que puede implicar importantes cambios físicos y personales.

Las protagonistas son pacientes intervenidas por el Dr. Allan Pérez, cuyas experiencias permiten acercarse a la reconstrucción mamaria desde una perspectiva más humana. Sus historias reflejan diferentes maneras de afrontar los cambios derivados de una mastectomía y muestran que la recuperación no responde a un único modelo.

En el marco de esta iniciativa, las reconstrucciones mamarias de las participantes han sido donadas íntegramente por el Dr. Allan Pérez y Dolce Medical Center, como parte de un compromiso de acompañamiento que se ha mantenido también durante los años posteriores a las intervenciones. El objetivo ha sido ofrecer apoyo a estas mujeres no solo en el ámbito quirúrgico, sino también durante las distintas etapas de su recuperación.

Para algunas mujeres, la reconstrucción mamaria puede formar parte de ese proceso. No se plantea como una opción necesaria ni como una respuesta válida para todas las pacientes, sino como una posibilidad que debe valorarse de forma individual, atendiendo tanto a las circunstancias médicas como a las preferencias personales.

"Mujeres de Mil Batallas" también pone el foco en aspectos que forman parte de esta etapa y que no siempre reciben la misma atención. La relación con el propio cuerpo, la percepción de la imagen, la autoestima o la confianza pueden verse afectadas después de una mastectomía y adquirir un papel relevante en la forma en la que cada mujer afronta su recuperación.

Allan Pérez Baltodano ha acompañado a las protagonistas durante sus respectivos procesos reconstructivos. Desde su práctica profesional, defiende una atención adaptada a cada paciente, en la que cada intervención se plantea en función de sus necesidades y expectativas, evitando establecer un único camino para todas.

Como parte de este vínculo mantenido a lo largo de los años, el pasado lunes 19 de octubre, las protagonistas volvieron a reunirse junto al Dr. Allan Pérez y el equipo de Dolce Medical Center en un encuentro concebido para celebrar sus vidas y compartir el camino recorrido. La cita reforzó el carácter humano de una iniciativa que va más allá del momento de la intervención quirúrgica.

La imagen que reúne al Dr. Allan Pérez con varias de estas mujeres resume el sentido del proyecto. Más allá del procedimiento médico, "Mujeres de Mil Batallas" pone rostro a historias personales marcadas por la enfermedad, la adaptación y la voluntad de seguir avanzando.

Con esta iniciativa, estas experiencias salen del ámbito estrictamente clínico para acercar a la sociedad una realidad menos visible del cáncer de mama. El proyecto reivindica la importancia de escuchar a las pacientes, comprender sus distintos recorridos y mostrar que después de una mastectomía también comienza una etapa de decisiones, adaptación y reconstrucción personal.